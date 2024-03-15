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自由廣場》低價中國電動車，買的放心嗎？

2024/03/15 05:30

◎ 葉飄風

近年來，中國電動車在全球市場取得迅猛發展，憑藉低廉價格和豐富配置，吸引不少消費者目光。然而，低價的中國電動車就真的好嗎？

同事跟我談論到底哪一種車比較值得擁有，因為車子本身也是資產，當時他跟我推薦的是買日本車，我從他跟談述的綱要來討論中國的電動車問題。

首先是汽車保養，保養是延長汽車使用壽命、保障行車安全的重要措施。但「台灣並無太多中國車企的保養據點」，換言之，要嘛送到非原廠的車廠修理，然後再也沒有保固，或者是運回中國本地去修理。

特別是一些中國電動車使用的「車用鋰電池品質不穩定」，在使用過程中容易出現衰減，導致續航里程下降。須知，在電動車中，電池就佔了新車超過一半的價格。

當然有些中國車品牌是不錯的，畢竟他們也確實出口到全球。但要注意中國電動車品牌大多成立「時間較短」，在全球市場的知名度和影響力較低，這導致中國電動車在二手車市場上的保值率較低。

尤其中國向來盛行低價傾向，光是中國本身的各行各業，不知玩過多少次低價策略以將對手擠出市場。要是哪一天採取低價策略的正好是你買的那輛車，你脫手時還能賣出好價錢嗎？

須知，中國電動車在自己國內，不管哪個品牌也都有一堆品質上的問題，或許賣到國外時品質會有所上升，但最怕的就是你買到的車輛是零件品質不太好的。

畢竟一分錢一分貨，而中國的環境都是很內捲的，以致品質很難提升，甚至造假、表面翻新的情況從未少過，我想中國人自己也很清楚。

原廠修車據點是指由汽車廠商授權的維修機構。原廠修車據點擁有專業的維修人員和設備，能夠提供高品質的維修服務。中國電動車的原廠修車據點數量哪怕在自己國內都普遍較少，若是到了台灣，確定能滿足消費者的需求嗎？

尤其是，正如美國商務部長雷蒙多所說的，現今的電動車宛如「裝了輪子的iPhone手機」，它本身可以遠程操控，目前中國很多電動車企倒閉，造成電動車系統無法啟動而成為廢鐵，何況兩岸處於戰爭威脅之下，你確定你買的車，將來不會因為中國發動攻勢，致中國車企停止對台灣服務，而淪為廢鐵嗎？

不知道為什麼，不少人想進口中國電動車，但不論是保值、維修、或國防上，本身完全不符台灣人利益，或許大家買了車都不擔心保養、修繕問題，甚至不怕淪為廢鐵吧。

（作者從事環保業）

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