自由廣場》免費打雜實習生

◎ 許又方

台中烘焙坊傳出疑似苛刻實習生情事，間接暴露出學生至企業實習的若干問題，值得關切。

為了讓學生在畢業前能累積一定的實務經驗，國內大學大多有實習課程，由系所與選定的企業合作，然後分派學生前往工作見習。此舉原本立意良善，對人力（才）的養成甚具助益，但卻往往因人謀不臧而衍生許多問題，甚至已有觸法之虞。

以這次媒體披露的事件為例，學生指控業者要求其提早上班，但必須等到正式上班時間才可打卡，每天工作超過十四小時，差勤紀錄表上卻顯示正常上下班，如果屬實，明顯已違反勞基法，主管單位豈能不介入徹查？

以筆者在大學任教多年，加上曾任系所主管，處理過實習業務的經驗判斷，疑似業者剝削實習生勞力之情事，應非偶然。雖然多數學生都肯定實習讓他們增長見聞，對職場有初步了解；但也有不少學生在實習返校後抱怨，自己在公司中，被當成免費打雜工，倒茶、掃地、倒垃圾樣樣來，雖說這也算是一種「學習」，但根本與所學完全無關。

不僅民間企業如此，連學校單位也不遑多讓。筆者一位學生修完教育學程後，被分發到學校實習，不僅沒有薪水，還經常被差遣去做一些與教學毫不相干的事，例如買便當、飲料等。試想，如果連公家單位都這麼肆無忌憚地剝削學生勞力了，若干存心不良的民間企業，又怎麼可能不有樣學樣？加上實習單位擁有學生成績的決定權，以致學生們即使受了委屈，為求順利通過實習，只好忍氣吞聲任人擺布，如此更可能助長無良企業藉著與學校合作的機會，恣意壓榨實習生的氣焰。

因此，為了維護學生權益，避免其淪為免費勞工，筆者建議學校應不定期訪視實習單位，切實了解學生的實習狀況，遇有問題立即停止合作關係，並將可能的違法情事通報主管機關，以杜絕企業假實習之名，行勞力剝削之實。

（作者為東華大學教授）