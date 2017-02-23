自由廣場》旁觀浩鼎案開庭

◎ 梁耕三、陳濟棠

浩鼎案發生後，有四十一位矽谷台美科技人在去年五月四日發表一封公開信，想知道檢調對翁啟惠前院長多項指控的真相。士林地檢署已在今年一月九日對內線交易部份予以不起訴處分，但以違反貪污治罪條例起訴翁前院長，士林地方法院也於二月十五日開第一次庭，因本案對海外科技人是否回台發展影響至鉅，筆者便出席旁聽。

此次開庭主要是檢方與被告就有關境管是否解除之攻防，開庭後審判長諭知「候核辦」，但昨日法院合議庭已裁決繼續維持境管。不過，筆者在此還是要將當日法庭上所見補充說明。

據檢察官法庭上之陳述，限制出境主要考量被告在國外有獨立生活的能力、有房產、有存款，子女也在海外，這些都是構成境管的要件。但翁前院長的律師指出，翁是在年輕時赴美國麻省理工學院攻讀博士學位，之後在美國學術界打拚而成為世界知名學者，這跟其他人匯款前往美國投資置產是不同的。更何況他在學成後，還是選擇回台灣貢獻所學。當律師陳述這一段過程時，翁前院長感慨落淚，書記官也起身遞送紙巾，部分媒體把這短短的偶發場景當做報導焦點，甚至說成「哭求」，誠為不幸。

檢察官在法庭上說，若翁啟惠只是單純研究員，確實不構成貪污，檢方不會起訴。我們要在此強烈指出，翁先生是國際化學界的頂尖學者，在醣化學方面的研究也是獨步全球，因此才有研發成果辦理技術移轉。翁先生的成就是台灣的榮耀，何以用逃跑、限制出境侮辱其人格？

如果政府希望海外學有所成的科學家回台灣幫忙，我們的法律也應該要跟得上西方國家的標準，對於歸國的海外學者，應考慮他們在專業領域的貢獻，避免國家跟社會的損失。

（作者為矽谷科技人）