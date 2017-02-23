自由廣場》王聖文 郭瑤琪 沒收錢 還是可能被判刑

◎ 黃帝穎

新北市地政局副局長王聖文，日前因案被新北檢調搜索後，當天就從桃園市住處跳樓自殺。媒體報導，警方發現王聖文在住處留下一封遺書，遺書上提及兩個人的名字，稱「我沒有拿某某某、某某某的錢」，究竟是以死明志或畏罪自殺，真正死亡原因仍待進一步調查。

但公務員「沒收錢」，還是可能被判刑，暫且不論圖利罪不以公務員自己獲得利益的特別犯罪型態判定，目前司法人員浮濫的自由心證，仍可能讓沒收錢的公務員被判刑！

王聖文的遺書雖稱沒收錢，但如其仍存活，恐難逃後續刑事責任，這也凸顯司法人員「自由心證」的濫權問題。最明顯的案例，就是前交通部長郭瑤琪案，就算檢察官查無所謂「行賄」的兩萬美元，僅憑汙點證人前後矛盾的「茶葉罐」證詞起訴貪污，導致「沒收錢」的郭瑤琪在歷經一、二審判決無罪後，仍被最高法院和高院更審翻案，重判八年徒刑，入獄服刑後罹癌，現正化療中。

司法實務上，就算公務員沒收錢，不代表不會被判刑，完全端看偵查的檢察官與承審的法官自由心證而定，而這樣的草率認定貪污，卻無有效救濟機制，郭瑤琪非常上訴被駁回就是一例。

筆者希望民主法治的台灣，能建構符合「正當法律程序」的司法環境，讓人民權利皆能獲得救濟，而有相對客觀的標準可依循，更希望不是當前難料又折騰人的司法程序，逼得人民只能以「遺書」聲明「沒收錢」。

（作者為律師、永社副理事長）