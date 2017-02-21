《自由廣場》宜蘭首次「縣政危機」

◎ 林大溢

宜蘭代理縣長吳澤成，是一九六○年以來唯一沒有民意基礎的縣長、對縣民沒有政見承諾的縣長、超過七十歲的縣長。吳縣長沒有民選縣長必須落實政見的責任，不需因愛惜政治生命和前途而隨時注意民意的必要。

兩年多前，宜蘭縣多數選民將票投給民進黨提名的縣長候選人林聰賢，這是對民進黨和林聰賢雙重品質保證與理念背書的肯定，宜蘭人期許民進黨執政能夠給宜蘭人一個更好的生活品質與光榮感。但是二月七日縣長變成一位無黨籍的公務人員來擔任，他的工作生涯都是公務人員，年齡早可退休，我們從來沒有經驗投票給他，我們不知道他對宜蘭人的承諾是什麼？他個人的政治立場與理念是什麼？他直到幾年前才回到宜蘭當公務員，他對宜蘭人的民意了解多少？林聰賢前縣長的競選承諾，有哪些他會繼續執行？有哪些他會放棄？我們身為宜蘭人無從得知，因為他上任至今都沒告訴我們宜蘭人。

美國川普總統當選後提名部長須要經國會投票同意，川普以行政命令發佈禁制令遭法院否決，這是三權分立互相制衡的精神。但民國八十八年一月施行的地方制度法，僅在第八十二條中規定縣長辭職後，由內政部報請行政院派員代理，卻沒有告訴我們「代理縣長」和「民選縣長」的權責關係為何？「民選縣長」因為經由宜蘭人選票賦予其權利，可以主導經民意授權的人事權，包含副縣長、秘書長、政務一級主管及調派任免公務人員。但是，一個沒有民意基礎和縣民授權的「代理縣長」可以擁有與「民選縣長」百分之百相同的人事權嗎？符合民主精神嗎？符合比例原則嗎？人事權難道不應該經過目前代表宜蘭縣民意的縣議會審查通過嗎？

「代理縣長」剛上任就調整前縣長的農地政策，沒有選票壓力和民進黨黨紀處分枷鎖，更可能不理會議會。未來將近兩年的時間，宜蘭人需要忍受可能的空轉、可能的政見期待落空。陳定南、游錫堃、劉守成、呂國華及林聰賢皆不到五十歲當縣長，吳澤成超過七十歲，不知道宜蘭人是要替他擔心身體是否承受得住？還是「縣政危機」爆發？（作者為宜蘭縣台大校友會理事長）