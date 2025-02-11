晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》罷免救台灣 攻略全開展

2025/02/11 08:30

◎陳財能

二月三日是我們台灣人罷免救台灣，全民總動員的大日子，全國超過二十個罷免團體齊聚中央選舉委員會，正式提議罷免那些在立法院內破壞台灣民主憲政秩序的舔共份子。

全國多個罷團2月3日齊聚中選會，正式遞交第一階段罷免提議書。（資料照）全國多個罷團2月3日齊聚中選會，正式遞交第一階段罷免提議書。（資料照）

二月三日，也是立法院處理行政院覆議藍白惡修選罷法的起始日。因此，今日各縣市立委選區送入的提議罷免案，在往後的法定罷免流程中，公民仍然是依照舊法免附身份證影本。因此，今日就是罷免救台灣的黃金時刻！

在大罷免全面展開前，台灣公民要有以民主解決民主問題的須知和能力。筆者根據《公職人員罷免案之作業流程圖》之規定，簡要說明民主罷免「提議」、「連署」、「投票」及「補選」等四階段流程，期望我們確實掌握，並都能在這些必要又重要的流程裡，人人成為積極的罷免志工，協助公民罷免團體來展現國家主人問責的權威，將這些不肖舔共政客及政黨的權力收回，再重新授權。

在大罷免全面展開前，台灣公民要有以民主解決民主問題的須知和能力。（資料照）在大罷免全面展開前，台灣公民要有以民主解決民主問題的須知和能力。（資料照）

一、罷免提議

1、各縣市各立委選區罷免提議領銜人，在2025年2月3日將提議罷免案送交「主管選舉委員會」（即中央選舉委員會）後，正式進入25日內的審查時程。（適用舊法連署人免附身份證影本）

2、主管選舉委員會隨即將「提議罷免連署人名冊」交由主辦選舉委員會（即各縣市選舉委員會）進行查對，時程20日內應函報主管選舉委員會結果。

3、罷免提議連署人數為該選舉時選舉人數的1%，不符提議罷免人數，10日內補提，以1次為限。

4、通過查對，主管選舉委員會宣告成案，並通知提議領銜人10日內領取罷免連署人名冊格式。

二、罷免連署

1、罷免連署時間，自主管選舉委員會（中選會）領得罷免連署人名冊格式之次日起算60天。（連署人免附身份證影本）

2、罷免連署應於60天期限內完成公民連署，逾期失敗。完成連署後將罷免連署人名冊正本影本各一份，送交主辦選舉委員會（縣市）查對，時程應於40日內完成函報主管選舉委員會結果。

3、罷免連署人數為該選舉時選舉人數的10%，不符罷免連署人數，10日內補提，以1次為限。

4、查對通過，主管選舉委員會函請被罷免人提出一萬字內的答辯書。

三、罷免投票

罷免連署通過，主管選委會應於20日至60日內舉行罷免投票。圖為拆樑志工站路口、到市場宣傳罷免案。（資料照）罷免連署通過，主管選委會應於20日至60日內舉行罷免投票。圖為拆樑志工站路口、到市場宣傳罷免案。（資料照）

1、罷免連署通過，主管選舉委員會應於20日至60日內舉行罷免投票。

2、罷免投票人數需要超過該選舉時選舉人數的25%，才具有罷免效力。

3、符合罷免投票人數的相對多數同意罷免，罷免成功，被罷免人四年內不得在同一選區成為候選人。

4、相對多數不同意罷免時，不得再對被罷免人提出罷免提議。

四、重新授權（補選）

1、罷免投票結果，主管選舉委員會七日內宣告。

2、主管選舉委員會應於三個月內完成補選。

中共是剝奪台灣人生存及生活方式的敵人，中共在外部利用軍事恐嚇台灣人心；內部利用殘留的中國因素及國家認同分歧，驅使中國國民黨傅崐萁等舔共份子，利用「以民主反民主」顛覆我們的民主憲政秩序和社會信賴。因此台灣正在危機中，我們無法在退後。

因此，罷免就是我們台灣人救台灣、護民主的終極武器。

2025這一年，我們都得要謹慎地一步一步地從「提議罷免」、「罷免連署」、「罷免投票」到「重新授權」，來重新建構我們的民主秩序和自我防衛。千萬不要嫌複雜而裹足不前。再不站出來，我們就會從人變成中共統治下的奴隸。

罷免救台灣，攻略全開展。就從現在起，全面大罷免就是你我的義務和責任！

（作者為花蓮人，台灣東社發言人）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書