自由開講》罷免救台灣 攻略全開展

◎陳財能

二月三日是我們台灣人罷免救台灣，全民總動員的大日子，全國超過二十個罷免團體齊聚中央選舉委員會，正式提議罷免那些在立法院內破壞台灣民主憲政秩序的舔共份子。

全國多個罷團2月3日齊聚中選會，正式遞交第一階段罷免提議書。（資料照）

二月三日，也是立法院處理行政院覆議藍白惡修選罷法的起始日。因此，今日各縣市立委選區送入的提議罷免案，在往後的法定罷免流程中，公民仍然是依照舊法免附身份證影本。因此，今日就是罷免救台灣的黃金時刻！

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在大罷免全面展開前，台灣公民要有以民主解決民主問題的須知和能力。筆者根據《公職人員罷免案之作業流程圖》之規定，簡要說明民主罷免「提議」、「連署」、「投票」及「補選」等四階段流程，期望我們確實掌握，並都能在這些必要又重要的流程裡，人人成為積極的罷免志工，協助公民罷免團體來展現國家主人問責的權威，將這些不肖舔共政客及政黨的權力收回，再重新授權。

在大罷免全面展開前，台灣公民要有以民主解決民主問題的須知和能力。（資料照）

一、罷免提議

1、各縣市各立委選區罷免提議領銜人，在2025年2月3日將提議罷免案送交「主管選舉委員會」（即中央選舉委員會）後，正式進入25日內的審查時程。（適用舊法連署人免附身份證影本）

2、主管選舉委員會隨即將「提議罷免連署人名冊」交由主辦選舉委員會（即各縣市選舉委員會）進行查對，時程20日內應函報主管選舉委員會結果。

3、罷免提議連署人數為該選舉時選舉人數的1%，不符提議罷免人數，10日內補提，以1次為限。

4、通過查對，主管選舉委員會宣告成案，並通知提議領銜人10日內領取罷免連署人名冊格式。

二、罷免連署

1、罷免連署時間，自主管選舉委員會（中選會）領得罷免連署人名冊格式之次日起算60天。（連署人免附身份證影本）

2、罷免連署應於60天期限內完成公民連署，逾期失敗。完成連署後將罷免連署人名冊正本影本各一份，送交主辦選舉委員會（縣市）查對，時程應於40日內完成函報主管選舉委員會結果。

3、罷免連署人數為該選舉時選舉人數的10%，不符罷免連署人數，10日內補提，以1次為限。

4、查對通過，主管選舉委員會函請被罷免人提出一萬字內的答辯書。

三、罷免投票

罷免連署通過，主管選委會應於20日至60日內舉行罷免投票。圖為拆樑志工站路口、到市場宣傳罷免案。（資料照）

1、罷免連署通過，主管選舉委員會應於20日至60日內舉行罷免投票。

2、罷免投票人數需要超過該選舉時選舉人數的25%，才具有罷免效力。

3、符合罷免投票人數的相對多數同意罷免，罷免成功，被罷免人四年內不得在同一選區成為候選人。

4、相對多數不同意罷免時，不得再對被罷免人提出罷免提議。

四、重新授權（補選）

1、罷免投票結果，主管選舉委員會七日內宣告。

2、主管選舉委員會應於三個月內完成補選。

中共是剝奪台灣人生存及生活方式的敵人，中共在外部利用軍事恐嚇台灣人心；內部利用殘留的中國因素及國家認同分歧，驅使中國國民黨傅崐萁等舔共份子，利用「以民主反民主」顛覆我們的民主憲政秩序和社會信賴。因此台灣正在危機中，我們無法在退後。

因此，罷免就是我們台灣人救台灣、護民主的終極武器。

2025這一年，我們都得要謹慎地一步一步地從「提議罷免」、「罷免連署」、「罷免投票」到「重新授權」，來重新建構我們的民主秩序和自我防衛。千萬不要嫌複雜而裹足不前。再不站出來，我們就會從人變成中共統治下的奴隸。

罷免救台灣，攻略全開展。就從現在起，全面大罷免就是你我的義務和責任！

（作者為花蓮人，台灣東社發言人）



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