沈榮欽國際視野》對台灣很重要的兩張圖

重要的是，目前全球已有 70 個國家認同台灣是中國的一部分，而在中國多年大力運作下，這些國家也認同中國有權以「任何」手段達成統一。

◎沈榮欽

所有關心台灣前途的人，都應該看看這兩張圖。

聯合國 193 個成員國中，已有 119 國（62%）認同中國聲稱對台灣的主權。（資料來源︰《經濟學人》，取自貼文）

第一張是《經濟學人》根據澳洲智庫 Lowy Institute 報告做的，截至 2024 年為止，聯合國 193 個成員國中，已有 119 國（62%）認同中國聲稱對台灣的主權，其中有 89 個國家支持中國統一台灣。重要的是，目前全球已有 70 個國家認同台灣是中國的一部分，而在中國多年大力運作下，這些國家也認同中國有權以「任何」手段達成統一。

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較第一張圖更精細，列出各國對於台灣地位的看法。（資料來源︰國際戰略研究所，取自貼文）

第二張是英國的「國際戰略研究所」（IISS）做的，比第一張更精細些。圖中列出各國對於台灣地位的看法，為了精確，圖中將不同文字分開，但其實很多是大同小異的，例如美國的 acknowledges 和加拿大的 takes note 就是如此。無論如何，這張表列出各國正式外交文件上對於台灣與中國關係的看法。

兩張都非常值得一讀，對比更有意義。國家存亡之秋，台灣人已經沒有奢侈在選舉時亂投票了，請大家記得存下這兩張圖。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書︰【對台灣很重要的兩張圖】

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