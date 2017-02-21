自由談》剛好無助的鹹魚，期待翻身？

自從馬英九爽當過六年多的黨主席，又完全失去執政權之後，這個黨的走勢愈發「俏皮」，不但沒有被消滅，一堆有異心者反而天天精神抖擻，搶黨人頭、搶黨代表、搶黨主席，無所不用其極，藍、紅、黑、黃分頭並進，就像在廢墟也要放煙火，在精神病院也要搬演酬神戲。而網友最後給的戲碼名稱叫作：鹹魚剛好無助！

政論家南方朔將中國國民黨最近的黨主席之爭，以中國南宋、晚明朝廷上「小人和君子的互鬥，必定是小人獲勝，大家勇於私鬥、怯於公戰，最後丟掉整個江山」的「朋黨之爭」形容之，實在是筆下仁慈太給臉了！

其實換個角度看，這些國民黨大員都是另類的「切腹自殺」，為了自己的私利，一刀一刀往國民黨的腹上切，最後也殺死自己。

公開鼓吹軍公教「能撈就撈、能混就混、拖垮政府」的陳公庚金，現位居中國國民黨中央評議委員會主席團主席；曾擔任馬英九副總統的吳公敦義針對此說：「比較俏皮一點，請大家不要見怪！」

官威依舊很大的胡公志強，也在現場為陳叫好，他是現任「退休軍公教警聯合總會」會長、國民黨副主席、旺旺中時媒體集團副董事長、郝龍斌黨主席競選辦公室主委！

郝龍斌更直接地說：「民進黨不應該操作此事。」另一位黨主席競選人韓公國瑜則在陳講出肺腑之言時，坐在一旁點頭如搗蒜樂不可支樣！

國民黨上層結構對台灣社會的認知水平，已腐臭到有如茅坑裡的蛆蛆，國民黨內的大多數，包括年輕人，卻未見慚愧羞恥之心的爆發，依舊以做人頭、聽命於各山頭為樂，悲哀至極！

多數台灣人民希望看到國民黨的失敗，但更希望看到國民黨可以因此而振作，全心全意開始為台灣奮鬥，拋棄早已腐朽不堪、一再落入失敗的大中國思想。此時此刻起，國民黨若能以「台灣優先」做為團結黨內和人民的力量，與民進黨進行正面理性的長期對決，或許尚可稍拾尊嚴，有鹹魚翻身之望！（鄧蔚偉）