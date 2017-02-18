自由廣場》能撈就撈 反污名 能混就混 要尊嚴

能撈就撈 反污名 能混就混 要尊嚴 - 1

◎ 林南興

報載全國公教軍警暨退休人員聯合總會會員大會上，曾任改制前之行政院人事行政局長的國民黨中評會主席團主席陳庚金竟帶頭高喊推翻政府，甚至呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」。主持會議的總會長、國民黨副主席胡志強也稱讚。

這樣的做法不禁讓人想起，最近幾年歐美許多政治人物，靠著控訴社會菁英階級無視於普羅大眾利益、醜化各弱勢族群與所有反對這名候選人的人，將所有社會政經問題歸罪於部分人身上，激化社會階級對立而推動其議程，甚至當選總統。這樣將人民一分為二，以強化統治的做法，從過去的納粹政權，到上世紀的拉美國家屢見不鮮；但是當歐美民主國家也走上這樣的道路時，世界的前景著實令人擔心。

反觀台灣，長久以來國民黨一向也是以這種分而治之的手法來統治人民，所以在其統治下，其強化外省與本省人的差別待遇，分化福佬人與客家人的差異，歧視並企圖同化原住民，並透過各種優惠措施，將軍公教塑造成一種特殊階級。當勞工薪資因公司是否賺錢與績效可能多年維持不變，甚至遭降薪時，軍公教人員卻視年年調薪為理所當然；更不用提其他優惠措施。也因此部分軍公教人士也沿襲了國民黨自視與眾不同的想法，自認理所當然應該有更高級的待遇，視改革為仇敵，並把人民區分為「我們」與「他們」的心態，忘記了他們領的薪水來自於人民納的稅。這樣階級意識的心態是拉美國家數十年來社會動盪的主因之一，也會成為歐美各國未來最大的社會議題之一。台灣不需要更多的分裂動盪，這樣的心態也應受到所有人譴責唾棄。

（作者為文字工作者）

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◎ 張博洋

年金改革，蔡政府直接卯上國民黨舊保守勢力，陳庚金竟大聲呼籲公務員：「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，語畢更獲得郝龍斌、韓國瑜、胡志強等人及台下會員喝采。

國民黨會如此直白的在年金改革議題上做出這樣的呼籲，其實並不令人意外，且有脈絡可循，以下分別對這三項主張一一舉例：

蔣介石政權在二二八事件中，對待當時的台灣人民，除了軍隊血洗台灣島，不分省籍、族群的屠殺台灣菁英，劫收台灣人民錢糧，下戒嚴令剝奪台灣人民自由，接收日產當做黨產，連戰、郝柏村家族皆是當時政治受益者，難道不是「能撈就撈」？

陳水扁擔任台北市長、總統時，遇到的新政府、舊官僚問題，數年後，蔡英文總統一樣因為保守官僚而一籌莫展，改革步調不盡理想，中華文化總會拒絕改革、紅十字會拒絕監督、考試院長帶頭反對年改等，原因之一不就是底下眾多黨國長期馴養的舊官僚「能混就混」？！

說到拖垮政府，那中國國民黨真是無人能出其右，不論是高雄氣爆還是台南地震，每逢天災人禍、人心惶惶之際，國民黨人忙著造謠，藉機鬥爭更勝於幫忙救災，甚至有老黨員講出無法執政不如統一的荒謬言論，這難道不是「大家來拖垮這個政府」？

過去經驗告訴我們，國民黨不是要來解決問題，製造執政困難才是他們的目的。年金改革已箭在弦上，全民共識在去年蔡英文獲得六八九萬票時就已成熟，台灣人民不會跟國民黨有共識，我們只想知道，到底還要讓這些人撈多久？

（作者為工程師、基進黨高雄黨部召集人）

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◎ 陳子瑜

啟動年金改革以來，反改革的軍公教們，起初還試著以信賴保護原則等說詞來維繫正當性，如今終於大方坦承，政府與社會的永續發展都不如自己的退休金重要。

另一方面，國民黨主席的各候選人，也紛紛同意這番論調，這並非是單純的選舉考量，而是國民黨自威權時期以來的施政殘留。自敗退來台後，為了維繫這些隨同來台的軍民生活，進而鞏固統治力量，國民黨以「恩給」方式，提供各種軍公教職位，並在沒有完整規劃與適當監督的情形下，進行如十八趴等優惠補貼，更讓銓敘部高官在一九七九年與一九九二年兩次修法自肥，造就所得替代率破百、拖累國家財政的現狀。

對比反改革軍公教提出的口號：「反污名、要尊嚴」。透過這場與國民黨有著千絲萬縷關聯的會議，全國人民都清楚地見證了，真正在污名軍公教的就是國民黨，怎不令人感到諷刺？

（作者為高雄市民）