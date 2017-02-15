自由廣場》談蔡英文「台灣人的骨氣」

◎ 張惠和

台聯於一月下旬召開記者會，宣布熱比婭已接受邀請，盼在三月底來台訪問。然而昨天媒體報導，台聯主席劉一德與組織部主任張兆林前往東京，與正在日本訪問的熱比婭會面，希望討論訪台細節。但熱比婭當面向兩人表示，來台訪問一事「還要再觀察」。台聯因而譴責「特定人士」以「目前非訪台最好時機」勸阻熱比婭。

熱比婭先前強調，如果來台灣訪問，不會造成台灣損失，她是很高興來的；她來台灣是好還是不好，想要知道台灣的真正反應。沒想到陸委會卻表示，會妥慎評估其來台申請。或許熱比婭聽懂弦外之音，因此只好打退堂鼓。但如同民進黨立委黃偉哲一月二十五日表示，民進黨過去贊同讓熱比婭來訪，如今就沒有反對的理由。

記得二○○九年八月底，高雄市政府邀請達賴喇嘛來台，又規劃十月電影節首映熱比婭的紀錄片。這些動作導致當時高雄飯店陸續遭中國觀光團退房，業者於是向市府陳情。市府表示，將會檢討是否適合播放，但據媒體報導，民進黨主席蔡英文說，台灣人要有骨氣！

蔡主席當年這一句話，實在令人精神為之一振！然而如今面對熱比婭訪台一事，不管是陸委會或「特定人士」的說法，令人氣餒！

呼籲蔡政府應該明確告訴台灣人民，熱比婭來訪到底有甚麼問題？當年蔡主席的骨氣，怎麼如今卻表現得這麼猶豫？

（作者為退休公務人員，新北市民）

雙英‧達賴‧熱比婭

◎ 邱延譽

對於中國異議者來台准否，我們固然要顧忌涉中事件的敏感，但不能總拿台灣民主人權的精神價值去陪葬。但兩位「英」字總統及其政黨，在野時與執政時，顯然抱持雙重標準。馬的認賊作父、蔡的謹小慎微，使得西藏達賴與新疆熱比婭的訪台均受蹇足。拿不出民主陣營的道德勇氣力挺。

二○○九年，綠色縣市長邀達賴來台撫慰風災、熱比婭要在高雄電影節放映作品，都被馬氏以「時機不宜」打嘴，那時蔡英文領軍的綠營罵翻天。二○一六年換白色力量邀訪達賴，蔡總統卻說要「依法審查」，令達賴趑趄不前。近日台聯黨邀熱比婭又遭阻，疑有特定人士「從中作梗」，總統府不予聲援，等於有鬼。

達賴與熱比婭都是中國邊疆民族、血淚史詩的精神領袖，與人類生存象徵的諾貝爾和平獎都繫有深緣 。新疆晚至一七五○年代的滿清，才納為中國版圖，一九一一年清亡後，隨即崩解。維吾爾人自古就不屬於華夏，能歌善舞、和平好客、資源豐富，尤其受西方現代教育比中國內地還早，有自己的文化與樂土。一九六○年中國發生大饑荒，新疆的糧食解救了周圍各省。然而中共卻對外宣稱新疆貧窮落後、宗教極端，並趁著九一一「反恐」風潮，以軍事鎮壓逼反後，栽為恐怖份子同夥。中共宣稱對新疆有建設之恩，實則挖井踹門、大肆掠奪天然能源，利益都由北京太子黨分贓。九○年代以前，已進行四十六次核試 ，致使一二九萬人罹病、七十五萬人死亡…，種族滅絕罄竹難書。

去年七月，第五屆世界維吾爾人代表大會在巴黎舉行，有廿一個國家、一四○多位代表與會。熱比婭在《美國之音》專訪中表示，今後將和世界人權組織、中國維權人士、法輪功、西藏和蒙古攜手合作，她特別提到的是台灣！沒想到訪台一事遭民進黨政府「從中作梗」，蔡英文是不是該給個說法呢？

（作者曾任國家電台記者，高雄市民）