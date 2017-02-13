《自由廣場》美豬美珠？ 國民黨秀下限！

◎ 李芊蓉

日昨，國民黨召開「拒絕美豬，支持美珠；美豬美珠，大家關注」記者會，看了讓人不相信這是百年泱泱大黨應有的水準。

其一、用人名字作文章，失言失態：在講求人權的時代，用名字揶揄別人，只會顯露自己的無知與欠缺水準。真讓人搞不懂美豬與美珠有何關聯，再者，全台灣名字叫「美珠」的，不知有多少？幹嘛胡亂牽扯！

其二、公共政策，宜就事論事：現資訊發達，任何公共政策討論應理性、務實，才能獲得民眾認同，造謠、抹黑最後都會被看破手腳。美豬議題應以全民健康為考量，透過專業對話，任何意識形態或激發民粹，均無補於實際。

其三、國民黨敗選後，光怪陸離的言論屢見不鮮：以國民黨政策會執行長蔡正元的言論為例，如近期引起原住民反彈的高士部落舊神社事件，原本由日本神職人員佐藤健一在日募資興建而成，硬誣指為民進黨所建；還有更猛的，川普當選美國總統，蔡言：川普的祖父開妓院，而孫子要當總統了，「台灣也有一個蔡姓人家，開過『砲房』致富，叫『樂馬飯店』，也生了女兒當總統」。試想，這種缺乏口德，惡意連結的論調是傷己還是傷人？不言可喻！

國民黨身為最大在野黨，切莫低估選民的水準，如果一味用攻訐、抹黑、扭曲老招，自降水準，要中興再肇恐怕很難！

（作者曾任職出版業，現專事寫作，台中市民）