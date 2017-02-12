《自由廣場》總統以九種語言致謝的意義

放眼世界〉鎖進中國

◎ 邱炳進

交通部公布去年來台旅客，雖然中國客較前年少了六十七萬人，但在日韓及東南亞來台旅客顯著增加之下，去年來台旅客仍增加了二％人次，全年達到創紀錄的一○六九萬人。總統蔡英文還在推特以九種不同語言，向各國旅客表達感謝。足見中國企圖以政治力量打擊台灣觀光市場的詭計失敗，一些只視中國客才是他們衣食父母的國內旅遊業者，誇大哀號中國客的影響層面，也不攻自破！

經營旅遊業，當然應放眼世界旅客，豈能獨沽中國客？明明知道中國人連到世界哪一國旅遊的自由都沒有，客源必定大起大落，豈能連這一點經營企業的風險都闕如？搞怪的明明是中國政府，卻反而在親中媒體煽動之下向台灣政府叫囂，是台灣政府叫中國旅客減少到台灣嗎？

況且，中國來台旅客大多是「一條龍」式的操作，台灣業者賺到的只是小利，卻要遭受中國政府的要脅。如今政府擴大對日韓及東南亞旅客的行銷，成效至為顯著。例如去年日本來台旅客達一百八十九萬人次，較前年增加十六．五％，南韓旅客更增加三十四％，達八十八萬人次，港澳人口約六、七百萬人，去年卻有一百六十一萬人次到台灣。由此可知，我們欲爭取國際觀光客應放眼世界，不是只有靠中國客「撐場面」而已。

台灣的人文景觀，相信對很多國家都有吸引力，光是以台灣山川景色為號召，吸引一些走登山步道的旅客就有很大賣點了，相信只要行銷台灣做得好，不愁沒有客源。（作者從事教職，台北市民）

公德心與軟實力

◎ 劉秀芳

過年期間走訪幾個風景區，發現各地方政府都很用心在推廣當地的觀光特色，不管是宣傳或是景觀的維護，甚至是公廁的清潔度，都令人豎起大姆指，有的風景區也不比我們鄰近的日本遜色。可惜啊！唯獨國人的公德心還是有待加強。

例如我在美濃中正湖環湖步道優閒散步，迎面來了一對母子，小男孩「卡呸」準備要吐痰時，我不禁啊了一聲，他母親雖有制止，但是他還是吐了；走在路上時不時都要注意會不會踩到口水或是痰；還有如影隨形的卡拉ＯＫ，這真是極大之惡。聲音不管好不好聽，在原本應該靜謐的氛圍中，都是一種令人難以入耳的噪音，唱的人唱得很嗨，卻苦了想一圖清靜的旅客。原本的好心情，卻硬被這不速之音給破壞了。

我在想，如果國人的公德心能夠再往上提升，不要說外國的觀光客了，就是國人也很樂意在自己的國家遊賞、消費，把我們的觀光業，變成是我們真正的軟實力，也是指日可待的事了。但前提是，國人的公民素養真的要提升，否則連自己人都要皺眉了，何況他國的觀光客呢？（作者現任教職，高雄市民）