自由廣場》靠北警察這篇貼文

◎ 王雅諄

著名臉書粉絲團「靠北警察」貼出一則文章提及，某警察機關主管會報指示員警服務態度不佳者，年度考績優先考列乙等，各家媒體多有報導，基層員警認為自己不是服務業，不應如此卑躬屈膝。

可是，公務人員考績法施行細則第四條第三項第六款明文規定，公務人員在考績年度內，辦理為民服務業務，態度惡劣，影響政府聲譽，有具體事實者，不得考列甲等。簡單地說，公務人員辦理為民服務相關工作，有具體事證，證明其態度惡劣，影響政府聲譽屬實，依前述規定，年度考績即不得考列甲等。

警察本屬公務人員之一環，且工作項目亦有部分為民服務之項目（如協助民眾辦理良民證申請、計程車執業登記證申請等）自應受上開規定之規範，應無疑義，惟「靠北警察」未善盡查證之義務，又未先行了解考績法規定，卻對該會議指示事項以「別忘記卑躬屈膝奉茶」、「警察真的不是服務業」等語加以評論，已影響輿論之導向，更影響該警察機關之聲譽。

「靠北警察」臉書粉絲團既以「安內才可攘外，訐譙有理，靠北無價」為成立之宗旨，又有近十萬粉絲曾經按讚，自應肩負起相應之社會責任，發文評論之前，實應妥為了解原委，並對相關法規有基本之認識，如此進行初步查證後再發文，不但可確認該文之正確性，論理也才更具正當性。

（作者為警察機關職員）