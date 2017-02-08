自由廣場》長照家庭五大醫療障礙

◎ 陳景寧

新任衛福部長矢言「首重長照2.0」，其難題之一即是整合衛政、社政資源，建立「連續性照顧體系」。本會0800-507272家庭照顧者關懷專線，收集長照家庭有關醫療服務的苦水，期待新任部長掃除這五大障礙。包括：

一、「出院準備服務」不到位：我國自一九九三年起，推動「出院準備服務」，協助病患連結長照資源。但各院收案標準不一、缺乏標準作業程序，大多數民眾都未聽聞此項服務。健保署二○○○年雖將此納入醫院評鑑項目，二○一六年四月起，每案補助一千五百元，棍棒與胡蘿蔔齊下，似乎未見成效。

二、多科看診好苦惱：健保署自二○○七年起，辦理「門診整合照護」，但至今民眾的感受，仍是多科掛號看診、耗時花錢、重複用藥居多，企盼「能統一看診的服務」。

三、期待「居家醫療服務」造福走不出家門的病患與照顧者：健保署自一九九五年起，即推動「居家醫療照護」，至今服務人數約僅十萬人，服務量有限。「居家醫療服務」顛覆過去醫療院所輸送服務模式，需要整體醫界翻轉思維全力支持，是新部長的一大考驗。

四、「急性後期照護」幾近空白：「急性後期照護」將有可能恢復自理能力的病患從急性病床移往照護單位，以回復生活自理能力為目標，提供短期治療與觀察。健保署自二一○四年起推動，但現僅涵蓋腦中風、燒燙傷兩種疾病項目，未來如何擴及更多需要的病患？

五、「全責照護」減少家屬陪病負擔、降低院內感染、釋出照護人力：台北市立聯合醫院在ＳＡＲＳ後，推動「全責照護」，一○四年度編列預算，聘僱四百多位病房助理，由一位病房助理照顧四至五位病患，取代家屬或看護陪病，目前家屬陪病率已降至十二％以下，也間接釋出更多照顧服務員的人力。至於財源，請注意我國商業健康險目前每年約有三千億元保費收入，顯示民眾有高度風險意識，健保署是否能精算「全責照護」所需成本，妥善與民眾溝通後，納入全民健保？

本會調查，家庭照顧平均長達九．九年，仰賴醫療服務甚鉅，期待新部長從「使用者經驗」再出發，破除長照家庭的五大醫療障礙。

（作者為中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長）