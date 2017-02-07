《自由廣場》川普宣布退出ＴＰＰ，有利台灣經濟正常化

◎ 黃天麟

川普果然言出必行，就任後第三天就簽署退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定），以雙邊經濟協定來取代多邊協定。

雖然國際媒體、學界對美國退出ＴＰＰ給予許多負面評價，但筆者認為川普的決定是正確的，對台更是利多，是台灣步上經濟正常化的天賜良機。茲將正反論點陳述如次：

一、傾中學媒在第一時間如獲至寶，大幅渲染台灣加入ＴＰＰ之希望落空，兩岸關係緊張化下，加入ＲＣＥＰ又是無門，台灣經濟將注定邊緣化。恰恰相反，ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）是由中國主導，台灣本就不得其門而入，ＴＰＰ亦因係多邊協定，即使日、美撐腰，中國亦極可能透過親中參與國阻撓，前途未卜。現在，川普明示將以雙邊經濟合作來替代多邊ＴＰＰ，亦即只要美、日同意即可，可完全擺脫中國之阻擋，等於是給台灣與日、美兩大經濟大國簽署ＦＴＡ（自由貿易協定）的絕佳契機。

二、過去台灣與他國簽訂的雙邊經濟協定，以與中國的ＥＣＦＡ為代表作。但因語言相通，距離過近，經濟規模（人口、土地）過於懸殊，致產生大經濟體吸小經濟體的磁吸效應，ＥＣＦＡ簽署後台灣經濟快速向下沉淪，演變出經濟負成長之局。與日本、美國簽署ＦＴＡ則無此顧慮，除可互補外，還可藉先進日、美提升我國技術層次，沖淡ＥＣＦＡ之磁吸效應，有助當今推動之5+2經建計畫，帶台灣走上經濟之正常化。

三、中、美之間若雙方克制，不大打貿易戰，即美、中必會試圖簽署雙邊貿易協定，美國必迫使中國進一步開放市場，對台灣（尤其台商）是一大利多。若談判不成，進入貿易戰，中國必承受打擊，經濟疲靡的中國就再也不能隨心所欲張牙舞爪，對台灣亦是利多。

四、日前習近平在達沃斯出席世界經濟論壇，呼籲維護全球化與自由貿易，反對貿易保護主義。這是何等諷刺。因過去採貿易保護主義者正是中國。妙的是，台灣的親中媒體借題發揮，大談「中國即將扛起經濟全球化的領頭角色」。有可能嗎？只要問問美國為了全球化每年擔負多少貿易赤字便知，去年一年就八○○○多億美元。美國能，中國能嗎？中國會取代美國的論調有如「癩蛤蟆想吃天鵝肉」荒誕無稽。

筆者過去已屢次謹告讀者，世界歷史的巨輪自二○一五年亞投行一役開始就一再地向台灣有利的方向轉動，菲國總統杜特蒂的棄美親中、韓國朴槿惠登上中共大閱兵舞台、日本集團自衛權之立法、川普之當選等無不都是對台有利之發展。此次美國退出ＴＰＰ何嘗不是！新政府千萬不要錯失此絕佳機會。錯過，就成台灣之罪人。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）