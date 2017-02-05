自由廣場》（李筱峰專欄）游錫堃吟唐詩

前行政院長游錫堃日前在美國參加僑民餐會中，吟唱了一段李白的〈將進酒〉：「君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回…」。我在電視新聞中聽到游院長的一段話，大意是說，他雖然追求台灣成為正常的國家，但並非排斥中華文化。他喜歡吟唐詩，還下過工夫。

我也喜歡吟唐詩，從小受到擅長寫傳統詩的先祖父李步雲影響，我也會吟詩，尤其喜歡用「天籟調」吟唱。有一次我和一位大學國文老師聊天，因為她的博士論文研究唐代的題壁詩，又有開唐詩的課，於是我問她吟詩喜歡哪種調，不料她回答，她不會吟詩。我當時很白目，冒昧問她：「妳不會吟詩，怎麼教唐詩？」我心直口快得罪人了！她反問我：「你會吟嗎？」我說會呀，當下就吟了一段李白的「清平調」。她聽了很訝異的問我：「你不是台獨份子嗎？怎麼會吟唐詩？」啥！主張台獨就不能吟唐詩？！那美國獨立後就不可讀莎士比亞的十四行詩嗎？

我不僅吟唐詩，我還唱「平劇」。四十四年前，我在政大教育系因發表文章被勒令退學時，在同學為我舉辦的惜別會上，我就是唱了一段「四郎坐宮」和同學道別：「我好比籠中鳥，有翅難展；我好比淺水龍，久困沙灘…。」

我這個台獨份子吟唐詩、唱平劇，應該不輸給那些經常罵我「去中國化」、「皇民化」、「數典忘祖」的統派如蔡正元者之流。不信可以ＰＫ看看，恐怕「去中國化」的，是說我「去中國化」的蔡正元吧？

台灣獨立的意義，是政治上的，意即台灣不願意成為中華人民共和國管轄下的一省或特區，而不是在文化上要完全排斥「中華文化」。當然如果要從文化的意義解釋台獨，那就是「自由台灣」，不願成為「專制中國」的一部分，自由與專制當然有其文化上的意涵，但仍屬政治文化的性質。

文化領域不等於政治領域，前者寬廣許多。「漢字文化圈」內的日本，還使用著兩千個漢字，他們也發揮書法藝術，京都是漢學研究的重鎮；日本人、韓國人也使用筷子，同屬「筷子文化圈」，但日本、韓國不是中國的一部分。

同樣信仰阿拉、寫阿拉伯文、講阿拉伯語系的阿拉伯世界，就有廿幾國。

小林善紀在《台灣論》中指出，台灣保留了許多日本人已經消失的「日本精神」；有意思的是，許多中國網友來台灣旅遊後，也貼文指出台灣是保留中華文化最多的地方，這是台灣多元文化的可貴。

我曾呼籲建立「泛南島民族」意識，但不表示要排斥中華文化。我們要排斥的是中國的封建、專制、霸權、貪污文化，還有像「愛國同心會」那班中國人的暴力文化，但是中華文化中的精華，如唐詩宋詞的文學藝術，先秦思想家的智慧…，何嘗不是台灣國可以欣賞的文化精華！

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所教授）