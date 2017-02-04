自由談》總算換人了！

千呼萬喚，內閣總算改組了。四位欠缺施政企圖心，專業能力受到質疑，社會評價甚低，明顯不適任的閣員在開春後被換掉，小英終於展現執政魄力，真是大快人心。

小英政府民調崩跌的癥結，是政策的落實能力太差，而這又與行政團隊人選的不當有關。政策無法推動雖然不能完全歸咎於部會首長，但是當重要法案與改革，例如勞基法修正、核災區食品進口議題吵得沸沸揚揚，反彈力道大到超乎想像時，主管機關首長卻無法為政策辯護，消弭社會疑慮，排除改革路障，甚至像隱形人一樣不存在，這樣的閣員不撤換，難道要等著政權被撤換嗎？

解決台灣當前的重大問題，除了必須落實分配正義、居住正義等，經濟的低迷不振，產業陷入低毛率的代工型態，亟待轉型創新更是當務之急，因此小英力推創新產業為施政重點。然而，創新產業的成敗與高科技有關，但科技部長在這過程中竟然沒有角色，甚至絕大多數人直到他被撤換，才知道科技部長叫什麼名字。這種政壇外星人能夠當到部長，還能當八個多月之久，令人匪夷所思。

革命時期需要的是動機論，以犧牲奉獻的理想與熱情，喚起人民覺醒，推倒舊勢力；取得政權後，結果論就變成檢視的最高標準，領導者必須具有實踐改革的魄力與步驟，捨棄空談，回到人間，才能打造出理想國。

平實而論，小英執政績效之所以備受批評，係其尚未自革命時期斷奶，推動改革的要點仍放在說服與溝通，因此常常以感性的文青式語言企圖感動被改革者，而不是提出具體可行的方案，尋求多數民眾的支持。此次內閣改組是不是小英開始重視實踐，拋開談玄論虛治國模式的起點，備受期待。（蘇多）