自由廣場》只准拆神社 不准去蔣

◎ 陳茂雄

民進黨立委高志鵬打算提案修法，在「中央銀行法」第十五條增設「國幣（設計）委員會」，納入公民參與機制，展現台灣民間豐沛的設計力。前總統府副秘書長羅智強二日在臉書貼文，批評有這樣忘本之人高居廟堂，國不分崩、家不離析也難！

高志鵬還是不敢講真話，去掉孫文及蔣介石肖像不是大家看膩了，而是要消除殖民統治的圖騰。台灣人都知道蔣介石是獨裁者，殘害人民，事實上對台灣人來說，他最大的罪惡不是獨裁，而是他所帶來的中國國民黨政權在台灣推動殖民統治，而且外來勢力的「殖民統治」思想現在還存在。若只為了獨裁統治，那就不必牽涉孫文，因為孫文與中國國民黨政權的白色恐怖無關。真正要去掉孫文及蔣介石肖像，因為它是在台灣殖民統治的圖騰，與神社是日本殖民統治的圖騰一樣，中國國民黨政權要拆掉神社，台灣人怎能不拆掉中國國民黨政權的圖騰？

外來勢力一直不承認，中國國民黨政權在台灣實施殖民統治，遠不如日本政府，日本政府敢承認，中國流亡政權就是會詭辯，說台灣人與他們一樣都是中國人，事實上，中國國民黨政權從未將台灣人當做自己的同胞。所謂殖民統治，就是統治者族群與被統治者族群不平等，蔣政權統治時期，台灣人與中國人完全不平等，例如全國警察局長沒有台灣人（據屏東黃振三陳述），台電的八個協理（目前改為副總經理），中國人佔六人，人口眾多的台灣人只有兩人，連全國性高普考的錄取成績都不同，台灣人怎麼會是中國人？

日本政府及中國國民黨政權都在台灣實施殖民統治，可是日本移民認同台灣，中國移民則否，讓台灣養了七十年，還是不願意認同台灣，懷念以前的殖民統治，台灣人當然要移除中國國民黨政權殖民統治的圖騰，就像當年他們移除日本神社一樣。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）