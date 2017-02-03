自由談》外雙溪婆婆橋的故事

大年初四，朋友到台北市外雙溪走春。

穿過故宮博物院對面巷子的盡頭，迎面是一座水泥橋，橋頭刻著「婆婆橋」。

「這橋原本是破舊的無名木橋」，朋友說，半個世紀以前，每逢夏天，父母常帶著四個小兄妹，從三重搭公車來此戲水消暑，摸魚抓蝦，然後上岸過橋。

木橋老舊，木色深黑，木板稀稀落落，低頭可見溪水湍流，四個小蘿蔔頭常須跨大腳步，才能跨過坑坑洞洞。

過橋左轉，沿登山步道拾級而上，盡頭是一顆巨石，刻著「小洞天」三個大字，旁邊是外公興建的「三修宮」，林蔭蔽日，清風送爽，蟬鳴喧天，如雷貫耳。

朋友說，外公和外婆在大稻埕經營旅館和照相館，才廿多歲的「阿瘦皮鞋」第一代老闆，就在旅館的騎樓擺攤修鞋，兼賣打火機油，常來借廁所。

一九六三年，外婆病逝，享壽六十二歲，外公將她安葬三修宮下方，在步道旁為她立碑，刻著「李珠略傳」記載生平，背面是「淑德流芳」。

那座斑駁的木橋，外公重建為水泥橋，命名「婆婆橋」來紀念外婆。

朋友初四走春回來說，他重遊舊地，才知那裡已被市府規劃為「婆婆橋登山步道」，橋旁還立有告示牌說明「婆婆橋的故事」。

故事卻是竹篙湊菜刀，說是有位孝子急於返家探望久病老母，冒險涉溪卻被淹死，孝心感動當地一位婆婆，她發願築橋，年輕人受她感召而加入，終於建成木橋，往來無須涉險，眾人感念，遂以「婆婆」稱呼此橋，後來改建水泥橋便刻名為「婆婆橋」。

朋友說，虛擬的「婆婆橋的故事」被人耳熟能詳，連他上網搜尋到的也是這個版本，真實的故事反而不為人知，他的兒子憤憤不平，朋友卻一笑置之。

朋友說，現在是網路世界，人們只想聽他們想聽的故事，真相是什麼反而不重要，而虛構的故事往往比真實更淒美，如果故事能讓當地增添傳奇，讓遊客樂道，讓人心遷善，讓地方招來商機，那就維持這樣子吧。（莊榮宏）