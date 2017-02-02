自由廣場》「發紅包」的民主退步現象

◎ 鄭志隆

大年初一一大早，家旁大廟即湧入農曆年「初詣」的人潮，時間一到，排隊領廟方紅包的長龍隨即環繞形成，我倚窗而望，欣喜年節歡樂氣氛之餘，突然想起：一、去年隨俗領取的大廟造形紅包，竟然束之高閣未再相望；二、排隊領受紅包的行為，隱含階級不平等的象徵，台灣上自總統、下至鄉鎮長甚至校長，都在搬演著古老中國皇帝勤政愛民、恩賜賞物；黎民叩納賞賜、謝主隆恩的歷史劇，何況部分頒發者的人品還令人不敢恭維呢！

元月三十日在自由時報見到記者鄒景雯特稿提到，一位陪同蔡總統四處走春發紅包福袋的民進黨人，發出「台灣人三十年民主化、本土化的奮鬥走到今天，到底留下什麼legacy（遺產）？」的感嘆，文中提到，政治人物「選」字當頭，只好四處奔波，全國跑透透，然而繁華過後，真純反省，多年拚鬥有無留下有價值的東西呢？他心中悵然；我心有戚戚焉！如果台灣領導者繼續順暢轉化帶有封建意味的行為；如果廟宇繼續以媚世隨俗的方式舉辦活動大發利市，卻淡化了淨化心靈、激勵人心的宗教本質；如果各地方政府繼續施作一次性的觀光建設，浪費民脂民膏，繼續舉辦一次性的熱鬧活動，讓年輕人疲於追逐；如果觀光是繼續開發亮點，讓苦無去路的民眾一窩蜂去糟蹋；如果社會關心宗教、寄予宮廟的心力與金錢，遠大於教育與學校，如果族繁不及備載的「如果」繼續不動如山，則未來三、五十年，我們又能留下什麼legacy與價值呢？

心理學家榮格說，一切文化都沉澱為人格；魯迅把集體人格稱作國民性。捷克前總統、劇作家、同時也是「天鵝絨革命」靈魂人物哈維爾說，社會改革的最終成果是人格的變化；又說，良好的政治理想都與文化有關，一個國家的公民在文化素養和舉止習慣上的衰退，比大規模的經濟衰退更讓人震驚。誠哉斯言，台灣社會亟需開創出一種新思想和新文化，以新思想和新文化形塑新目標，讓新目標帶給國人努力奮鬥的方向。這一切需要國家領導者、執政的政府及人民的覺醒，和覺醒後的行動，寄望蔡政府拿出智慧和謀略，以新思想和新文化帶領國人開創一個令人驕傲、給人希望的新局面。

（作者現任國小校長，屏東縣民）