自由廣場》東台灣文化悲歌

◎ 蘇雅婷

台東各個農會打造的花海景觀中，有一處十分特別的景點，就是國立台灣史前文化博物館在景觀花園打造的紅藜田園，可以提供打卡拍照，讓逛博物館有一個全新的體驗。然而在一個國家經費花費高昂的景觀花園欣賞紅藜，是不是讓人覺得欣喜卻又有點怪怪的？

而國立台灣史前文化博物館在眾多政府單位中，本該有更高的文化敏感度，補正過去觀光局和農會淺碟的文化論述之不足，彰顯以原住民族為主體的紅藜文化及產業建構。遺憾的是，消費行為被奉為圭臬，紅藜被切割為高營養、高經濟價值的「文化碎片」，華麗歌舞服裝與祭祀變成精緻的文化包裝，史前館以文化地景之名的「紅藜紅了」，不僅沒讓紅藜文化抓回以部落為主體，趨炎於淺碟觀光的花海意象，更是本末倒置。放棄專業的博物館優勢，破壞原有文化地景設計，辦理耗能、耗成本的活動，追求花海紅地毯的參觀人次。實在令人感嘆這個以史前文化、原住民文化研究與文物典藏保存為專責的博物館到底怎麼了？

史前館的核心競爭力是什麼？為什麼不好好發展應盡的文化事業，史前館南科分館籌建進度嚴重落後，二○一六年保留預算高達七億元不積極處理；國定卑南遺址二期計畫延宕多年，遲至計畫截止最後半年辦理發包，用行政手段保留長久不執行的經費預算，只辦一些附加價值的業務，掩蓋怠惰職守的事實。而最後只能提供土地種紅藜，這幾年來史前館的墮落、荒腔走板，蔡政府就任後仍不聞不問，花東地區唯一的國立博物館淪落至此，這也是東台灣文化發展的悲歌！

（作者為台東文化工作者）