◎莊榮宏

明天是雞年初一，今年的雞是「鬥雞」，是美中兩隻鬥雞正面對決。

除了鬥經貿、鬥一中政策，更凶險的是南海惡鬥，美中總體國力一不小心就在這張賭桌上梭哈，川普和習近平的強人對決將分出高下。

論風格，川普不會讓；依處境，習是讓不得。於是鷹派當家，一觸即發，亞洲動盪。

話題回美國，歐規川不隨，川普更將歐記店面全部「冰的」。

川普一變，全球捲入變局。

處變局，台灣向來是反射式思考：但求「自保」；因為向來謹小慎微，而且自詡此曰穩健。

有時也該思考更高層次：變局中如何創造利益。

獅群忙著撕咬野牛時，土狼也懂得撿塊肉；台灣政府難道比土狼笨？

兩雞相鬥之下，變局成為常態，「維持現狀」成為過去式，最好早點覺悟。

變局難免有得有失，只想要如何不得不失，最後會兩頭落空。

失之東隅是在所難免，一不可傷主權，二不能動國本，其餘枝節小事則可割可棄。

關鍵是必須收之桑榆，利大於弊則好，利厚而弊微尤佳。

一件事別兩邊討好，也不必執著獨沽一味。但看議題設定，取捨自如。

大器一點，別小鼻子小眼睛，別畏首畏尾，別像個小媳婦。

談判是折衝，別搞得像輸誠，再跪下去就離投降不遠。

國際場域，有為者進取，有守者周旋，別唯唯諾諾，國不成國，有空讀讀晏子使楚，小國也能有作為。

川普是狂人，一上擂台就拳如雨下，逼對手至牆角，有話待會再說。

台灣沒那種本錢，不能這般打法，但也不能雙手高舉，光喊維持台海和平。

南海戰雲密佈，勢必牽動台海，台灣就在這局棋，跑也跑不掉，不如把握「良機」，至於良機是什麼？到時便知。

比羅貫中「天下分久必合」更顛撲不破的真理是「天朝盛極必衰」。

中國在南海嚐到稱霸的甜頭，川普介入擾局，甜頭就會變成苦頭。

面對美軍，中國必須在南海燒更多軍費，一旦經濟成長動能不足，南海就會變錢坑，盛極而衰，即由雞年開始。