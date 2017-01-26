自由談》健忘村與潘金蓮

圖為舒淇在《健忘村》中挑戰喜劇演出。（牽猴子提供）

政客都健忘，也希望選民健忘，政見跳票才不會被罵。美國新任總統川普並不健忘，昨天他在推特上表態：「我們即將築牆！」實踐了他在總統選戰時開出的支票，要在美國與墨西哥邊界興建高牆，防堵非法移民。

但是，他很像台灣賀歲電影《健忘村》的村長，以為手執「忘憂」神器，就可以在每位村民的大腦中，剔除他「不喜歡」或者「不認可」的記憶，人民見到他只會歡喜叫聲村長，從此天地無憂。

川普說就職典禮上至少一百萬人參加，媒體卻刊出了「昔多今少」的照片做對比，逼得白宮新聞秘書列舉當天華府使用公共運輸的人數多過前朝，咬定報導失實；亦有網民認為那張人數不如前任的照片是典禮前幾小時拍攝的。

川普曾說記者是「地球上最不誠實的一批人」，他與媒體之間的戰爭早從大選就已展開，他用勝選打垮了主流媒體，也用公然拒訪打臉ＣＮＮ，但是媒體也用漫畫嘲諷川普說：「有一樣東西我們應該從中國進口……媒體文化。」

所有的政治領袖都想當健忘村長，一錘定音，天下就此太平，不知有多好。不過，全民洗腦太難了，參考一下中國電影《我不是潘金蓮》的做法，反而簡單。

那是一位個性超「牛」的婦女李雪蓮，打輸離婚官司，又不堪被前夫比做潘金蓮，更氣不過公安找她「喝茶」或「看管」，於是上訪北京，攔下最高領導，搞到眾官員丟官拔職。若非聖上英明，李雪蓮何處喊冤？中國歷來就靠這種主旋律電影洗腦全民，打造首長救國救民的神話，只可惜好萊塢反川普的人太多，沒人要拍這種電影。

台灣拍出了《健忘村》，中國拍出了《潘金蓮》，誰講的是真話？

（藍祖蔚）