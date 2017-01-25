自由談》三個人，走五條路

國民黨下屆黨主席選舉，開創黨以來之盛事，參與之眾，動員之廣，猶如春節廟口，街巷夜市，熱鬧滾滾，一點也不像是個走向衰敗的政黨。開春後，這些參選人將會出動行頭，大打行銷，努力搶票。春節期間，作為談資，也是一得。

吳敦義、洪秀柱、郝龍斌和詹啟賢等表態參選者，都經一定歷練，也具有相當知名度，尤其吳、洪兩強的「唱作之功」，政壇少有人可望其項背，「吳哥哭」擔心黨國潸然落淚的真情流露，「小辣椒」真髮露相午夜夢迴的破釜沉舟，這等本事，就算郝、詹兩人再加一甲子的功力，也追趕不上。

選舉一定要大力促銷，國民黨經過馬英九執政八年的自我蹂躪，加上仇恨李登輝民主本土路線成為黨內基調，還能拿來向台灣人民說嘴的，就剩下「經國牌」。吳敦義曾經痛罵李登輝的本土路線，他延續謁陵的動作，參選記者會大大稱頌蔣經國，但依照國民黨竹籬笆的血脈傳統，他再如何頭頭是道，也比不上洪秀柱的出身正統，具有左右黨魁選舉勝負的「黃復興鐵票」，「小辣椒」勝過「吳哥哭」多籌。

郝龍斌有「萬年總長」郝柏村的父蔭，在「黃復興鐵票」的爭奪戰中，「郝大兵」可以和洪秀柱一搏；但郝龍斌的政治判斷往往評價不高，去年參選基隆立委失利的「政治智慧」，大家印象深刻，並不利於他爭取非黃復興黨員的選票。

詹啟賢半路殺出，可看出「詹醫師」和吳敦義一樣，確實有「鴻鵠之志」，但志氣不一定等同於實力，且詹的參選和洪的堅持，處處露出玄機，尚待說個分明。

一個國民黨，主席和副主席群廝殺成一團，還有前副總統也回頭「全力承擔」，場面真是罕見。現在的國民黨，像是俗話說的，「三個人，走五條路」，真不知何去何從。五月要投給誰，嚴酷的考驗著國民黨的黨員。（陳杉榮）