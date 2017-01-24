鏗鏘集》怪胎把郭台銘比川普

國民黨是最長於捕風捉影，喜歡把什麼比雞腿的怪胎，看到川普大爆冷門，有人便想像同樣財大氣粗的郭台銘可以替國民黨贏回政權。自稱不是「本土派」的白先生更宣示「如果」郭台銘有勝算，他當然支持。

郭台銘當然「有資格」競選總統，但他應該競選的是中華人民共和國的「總統」，與習近平拚場，因為他的貢獻在中國：替中國創造百萬就業機會，成中國第一納稅大戶。他剝削中國勞工，賺美國人的錢，對台灣只有怨言。

川普的口號以美國優先，優先買美國貨，優先雇用美國人；他以改變稅則及強勢勸說，促美國大公司留在美國，優先投資美國，共同改變美國，使美國回復強大；他帶濃烈的美國主義和保護主義。

郭台銘靠中國特權恩賜和美商的訂單賺錢，處處在迎合中國，怕失去經營的特權，他沒有種在台灣說川普那些大話。他要在台灣替國民黨「競選」，那只能幻想紅朝「一國兩制」成真，可以像董建華一樣，在台灣「選」欽定特首。

把郭台銘比川普，最大咖的是志在國民黨主席的白先生，他把蔣經國當年欽定他列名「吹台青」，在戒嚴統治御用榜上有名，當作最寶貴的政治資產，對蔣經國感激到老淚縱橫，手帕全濕，勇奪「吳哥哭」的藝名。

蔣經國看中他是南投「吹台青」，可以在國民黨當樣板唬台灣人，他卻打臉蔣經國，宣示他「不是本土派」，與王金平、詹啟賢、廖國棟者流劃清界線，向馬英九、黃復興靠攏，這也難怪他支持郭台銘選總統。

「吹台青」當黃復興，郭台銘比川普，對台灣而言，只有台南詩人謝星樓的那幾句對「比」最傳神！（作者王景弘，資深新聞工作者）