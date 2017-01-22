自由廣場》你站在年金改革哪一邊

◎ 林志翰

年金改革箭在弦上，軍公教十八趴優惠存款最慢在六年內逐步歸零，工作世代的軍公教，也要面臨「多繳、少領、延退」的改革方案。筆者身為現職教師，世代剝奪感嚴重，但是為了年金制度的永續發展，雖不滿意也只好無奈接受。

但是，看到新北市副市長侯友宜為了刷自己的存在感，一方面替軍公教人員抱屈，認為已經退休或是接近退休的軍公教人員只是被動配合政府制定的法令領取月退俸；另一方面又期待政府主事者能夠說之以理，動之以情，致力創造台灣生命共同體的氛圍，直言當家的人，不該做撕裂的事。華麗假掰的詞藻背後，筆者想問侯友宜，您年金改革的高見為何？

侯友宜一方面與李來希們的說詞如出一轍，「假信賴保護原則」之名，聲稱不抗拒年金改革，但是自己的退休金一毛都不能少；另一方面又聲稱，這些已退休軍公教不忍心讓少子化的社會背負高齡化社會，期待政府改革能夠說理。這位曾為警界的硬漢，看來也學會政客的圓融說詞，想要面面討好。

侯友宜若是如此悲天憫人，可別忘了二○一五年六月底八仙樂園粉塵爆炸事故造成十五人死亡、四百多人受傷時說過的話。當時侯友宜這麼嗆聲，「該負責的，一個都跑不掉！」「你以為可以八仙過海嗎？」對照二○一六年十月檢方只起訴活動主辦者一人時，侯友宜低調表示尊重檢方偵查的態度，台灣民眾可千萬別以為現在的侯友宜，還是當年那位警界硬漢，因為換了位置，腦袋也就換了。

（作者為國中教師）