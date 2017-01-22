自由廣場》德國社福改革之痛

◎ 劉威良

二戰後經濟起飛的德國，社會福利也跟著升高。為了讓國家解除沉重經濟負擔與增加國家競爭力，當年的施若德總理與綠黨政府不顧民眾反對，大幅刪減福利，全國怨聲載道。當年聯合執政的兩黨四年做滿後，以極少的差距，再度連任執政。第二任的執政，撙節政策不再是紙上談兵，而是真正大砍福利，各地方政府跳腳，使得接下來的各州地方選舉豬羊變色。地方政府對中央通過的法案完全不買單。德國法案的通過，不是只有中央通過就算數，而是同時需要地方政府的支持，才能過得了關。

有些過去傳統三、四十年來都是支持社民黨的州，在地方選舉中也頓失政權，造成國家內耗，國會過半的法案，出了國會仍無法通過、執行政策。政府嚴重跛腳，無法有效執政。施若德總理認為國家不能空轉，改革不能妥協，最後在二○○五年，竟要求國會自我倒閣，將國會選舉提前一年舉行，也讓選民可以提前一年重新做選擇。把政府的執政年限，自動減縮一年，重新接受人民選舉的考驗。二○○五年提前一年的選舉，人民選擇基民黨，社民黨之後走入在野。至今這兩個政黨仍是德國最大兩黨，執政的政府，也是這兩大黨的聯合政黨執政。

德國至今仍維持公教人員退休金比一般人退休金高許多的情況，這遭到許多人批評。雖然退休金已於二○○五年大幅刪減，把替代率變低。但當年政策大多砍老百姓的退休金，對於公教退休金反而沒有太大刪減，這讓批評者非常為一般退休者抱不平。改革過的德國，已讓德國有良好的體質，可以具有世界的競爭力，是現今可以看出的樣貌。

德國現今公教退休者可拿到七十一％左右的替代率（以毛所得計，未扣相關保險），但須繳稅。一般人退休替代率大概是四十八％至五十二％（以淨所得計，已扣除相關保險），所得低於一二○○歐元者，不須繳稅。現今有四分之三的一般退休者無須繳稅，因為所得大多低於一二○○歐元。令人更不平的是，公教人退休僅看最後幾年的工作薪資，而一般退休則是全部加總平均。另外，很多公教人員是之後才當上的，但在此之前的一般人退休金，他們也可比照未當公教人員前，已繳的年限點數，領取一般退休金。這一比下來，公教退休的平均年金，比一般人的平均年金就多了整整三倍。

很多人大力批評這樣的給付，已讓很多一般退休人士陷入貧窮生活。近年來，雖有私人保險加保的補救優惠措施，但都無法明確提升退休金。不過，德國退休金制度接受以自己的存款，多存一些到自己的退休帳戶中，以後退休便可累積到多一點的退休點數，不但可以減免所得稅金，也讓個人在退休後可以多領退休金，是很不錯的權宜之計。個人把錢存於私人銀行，不如存入國家的退休公庫，將來可以領取高一點的退休金額。畢竟銀行會倒，國家不會倒。

國家改革是一體兩面。世代的正義，當然會影響到原有既得利益者的福利。但是台灣面臨財政無法平衡的問題，改革勢在必行。只是到底怎樣才是公平合理，就要公開透明，讓改革攤在陽光下檢驗，才能顧及各個社會階層的公平正義。

（作者著有《借鏡德國》）