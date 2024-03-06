社論》遙遠的戰場其實離台灣很近

烏俄戰爭，當初很少人預料會超過兩年。以哈衝突，當初也很少人預料會那樣驚爆。這兩個現在進行式，正在地緣政治起發酵作用。兩個戰場，從地理看來離台灣很遠，就地緣政治而言離台灣很近。

烏俄戰爭進入第三個年頭，快要逼近三年疫情了，兩者都是二十一世紀的重頭戲。澤倫斯基致力反攻，普廷忙著大選，中國展開第二輪調停，馬克宏語涉派兵，引起美國等多個北約國家反對。一年前，馬克宏赴中訪問返國途中稱，歐洲應避免因台灣議題而捲入美中衝突，亦令人側目。至於芬蘭、瑞典，克服土耳其、匈牙利因素，終於完成加盟北約目標。苦主烏克蘭，白宮力挺，國會分裂，普廷且待美國大選分曉。習近平，國內定於一尊，經濟則日益失落，內部矛盾激化中。不過，東升西降、全球南方、專制聯盟，依舊不改其大國夢。

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烏俄戰爭難解，以哈衝突又起。以色列遭突襲後展開報復，由於以軍傷及眾多平民，國際輿論迅速轉向。接著，紅海航道危機，西方商船屢遭支持哈瑪斯的葉門胡塞武裝組織攻擊。美國領銜，展開「繁榮戰士」護航行動。哈瑪斯、胡塞，背後是伊朗。東北亞，朝鮮（北韓）飛彈試射成為新常態，韓、日、美高度戒備。出師不利，普廷邀金正恩訪俄，俄、朝達成軍武支援協議，東歐、東北亞的地緣動態產生相關性。更不要說，「新時代中俄全面戰略夥伴關係」，經過兩年烏俄戰爭感情彌堅。想當然爾，納瓦尼在極地監獄猝逝，北京「不評論俄羅斯內政」，因為中國也正在「文革化內卷」。中俄伊朝，專制軸心，比較像是動詞而非名詞。

國際政治的走向，各種因素錯綜複雜，主要國家領袖行為，佔有相當份量，往往扮演臨門一腳。近年來，地緣動態瞬息萬變，主要國家領袖行為，更明顯左右著大局。茲將初步觀察條列，以資思考台灣未來劇本之參考。一是，普廷、習近平跟拜登為首的西方領袖基本設想不同。後者傾向避免衝突升級，前者不惜升高衝突，創造籌碼。二是，西方領袖對戰爭現場的介入，主要是武器、情報、物資，不派本國部隊前往，最多在本國從事協助訓練部隊。三是，西方領袖在乎全球議題，人權、氣候、貧窮、核武、難民、毒品、疫情等，在在需要對手合作，但對手目無全球責任，徒獲機會之窗。四是，西方領袖在乎經濟貿易，對手不惜將供應鏈武器化，糧食、能源，乃至疫苗亦復如此。五是，西方領袖必須定期改選，民意輿論、利益團體形成制約，對手卻諸法無我、自由自在，政策的持續性截然不同。六是，北約並非一心同體，歐盟對烏克蘭較一致，美國對以色列、台灣共識較高。七是，無人機、網路武器、人工智能的角色，改變了傳統的戰爭概念。八是，烏克蘭、哈瑪斯以小博大，軍事強國的正規優勢，未必保證得以遂行政治意志。九是，持久戰雖會自我消耗，俄羅斯仍有來自中國的經貿及非致命性軍技支持，大可利用時間等待變數，相互倚賴的全球化結構仍在，西方制裁效果有其限制。十是，俄羅斯可以入侵烏克蘭，烏克蘭隊不可冒犯俄羅斯，普廷的紅線令西方領袖自我設限。十一，核武浮上枱面，普廷多次使用「核威脅」，西方領袖仍止於「核嚇阻」，但也對「核威脅」不敢等閒視之。此外，還有朝鮮、伊朗核武問題。十二，中國經濟陷入困境，金主的軟硬實力減損，對專制聯盟是個陰影。

一個國家因應迫在眉睫的危機，劇本不能等歷史解密才準備。台灣，正是這種危機中的國家（甚至還「不正常」），置身近年來的地緣變局，不能選擇性樂見阻卻中國武力犯台的因素，因而忽略了北京善用西方弱點的訛詐兵法。川普所言，若他入主白宮，台海不可能爆發戰爭，台灣搶走美國的晶片生意，烏俄戰爭二十四小時內結束，鼓勵俄羅斯攻擊未履行財務承諾的北約成員國，「脫口秀」令人憂心多於安心。近年來的地緣重構，以及不斷參入的因素，令人充滿各式各樣的猜測。拜登：它（台灣）是獨立的，由它自己做決定；美軍將出兵協防台灣。習近平：北京終將統一台灣，和統不成便武統。就怕擦槍走火、星火燎原。

假使有一天，台海有事，尤其是台灣受到武力侵犯，主要國家不得不被動介入衝突，台灣除了起而團結自衛，還可以期待獲得各國什麼程度的支持與馳援，形成抗中保台的最大障屏，從而安度危機？這是我們必須未雨綢繆的課題。

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