《自由廣場》如此年金太好康

◎ 林南興

年金改革如火如荼進行時，不禁讓人想到至今還有許多人堅持當年給軍公教的高額年金與各種福利，是因為數十年前軍公教薪資較勞工為低，為了保障其退休後的生活，並鼓勵人民擔任公務員，才訂定相關制度。

這樣的神話根本無視不管是在當年或是今日，勞工投入的工時都遠超過大部分都是固定上下班的公務員；而且許多勞工的薪資根本不會定期調升，或是調升幅度遠低於公務員。同時根據過去經濟部中小企業處的統計資料，台灣的中小企業平均壽命只有十三年；直到今日，許多勞工在公司解散收攤倒閉時，往往只能拿到微薄酬金，或是搬些庫存商品原料回去抵退休金，甚麼都拿不到甚至還被公司欠薪的更是比比皆是。而長時間在惡劣工作環境中的工作，更讓許多勞工有各式各樣的工傷，從礦工與紡織工人常見的塵肺症脊椎病變，到冶金塑膠工業常見的肢體皮膚傷害。

之前在部分軍公教群組間盛傳一名退休教師的文章，抱怨他在同學會裡，看見他的同學們都是公司老闆與高階主管，薪資與退休金遠超過教師：我想他一定沒看見那些老闆主管的手上被沖壓機削掉的指頭，或是他那些根本沒辦法參加同學會，沒有假期，還在工廠裡辛勤工作的同學。

而除了這些退休金外，軍公教還有各式各樣的福利，從稅務減免到子弟教育補助甚至加分。各行各業也會替薪資穩定的軍公教提供各式優惠消費方案，例如各大銀行為吸引軍公教存款的優惠利息存戶方案。部分激進軍公教若繼續堅持對於退休金金額不退讓，只會引起民眾更大的反彈。而在政府處理退休金之後，許多的相關福利也應該依照政府財務現況與公平原則作調整。政府的財務負擔，不該總是讓一般勞工與私人企業承擔。

（作者為文字工作者，曾長期服務於中小企業）