《自由廣場》保外就醫有兩種？

◎ 王伯仁

馮滬祥在入監執行八十五天後獲「保外就醫」，理由是「膽管腫瘤」等疾病。

馮滬祥獲保外就醫，很多拿來和阿扁保外就醫案來比較，認為法務部刁難阿扁甚大，而「優待」馮某甚為明顯，但也有相反看法，謂阿扁都能保外就醫，馮滬祥「比照辦理」有何不可？

事實上，阿扁入監關了五年多，前一大段時間都關在一般牢房服苦刑，而馮滬祥一發監，則以「有病」而住進「病舍」，兩者待遇大不同。阿扁羈押和服刑近二千個日子，馮滬祥是到「病舍」五十八天，阿扁比起馮某，是差了一大截。

至於馮某病情是否達到「隨時有致死之危險」狀況？吾人不敢隨便猜測，但對照他發監執行前，也曾以頸動脈裝有支架及膽管腫瘤兩因素，申請延緩入獄，但經士檢委託專業評估，未同意申請而發監執行，但在五十八天後，馮某膽管腫瘤病情就加劇，曾多次戒護就醫，北榮也「醫囑」建議保外就醫，而法務部矯正司和北監都迅速「從囑如流」？

馮滬祥獲保外就醫，真相究竟如何，只有本人和相關有司清楚，不過，引起外界震撼和熱烈討論也是事實，英全政府執政七個月，現正逢多事之秋，「馮案」又來湊一腳，有司主管最好謹慎依法將事，否則捅出了樓子，還能幹下去嗎？（作者為資深新聞工作者）