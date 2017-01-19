自由廣場》瑞士化‧以色列化‧台灣化

軍事迷勸習近平 別放任鷹犬媒體破壞兩岸現狀

◎ 柯教煉

二○一六年十二月九日，中共黨媒環球時報社評提到：「我們需要有能力在必要時將台灣『黎巴嫩化』，並且讓通過武力徹底收復台灣成為真實的選項之一。」若在一九七○年代注意過中東局勢的人就知道，這絕對是社評執筆人引喻失義。台灣所處的國際戰略地緣環境與島內族群成分、政治意識形態、宗教社團情況，與黎巴嫩截然不同，不可能出現多種好戰與團體對團體互相殘殺的內戰不絕，自然沒有「黎巴嫩化」的可能。但是，若中國誤判情勢，不斷提高對台武力威脅，把台灣逼向「瑞士化」或甚至「以色列化」，那就距離「台灣化」不遠了！

「瑞士化」或「以色列化」兩者的共同點，就是國家要塞化，全民軍事化。

瑞士百年中立的和平依靠，是把國土要塞化，超過五千個各式碉堡佈滿全國戰略要地；城市內火砲與機槍陣地都經過偽裝藏身各地。還有核戰防護掩體，容量達八百萬人。全國男士在到達役齡召訓後，槍械彈藥服裝及裝備都帶回家裡保管，並定時進行召訓演練，動員令一到，就要立即去報到。

「以色列化」則更上一層。除了男女皆兵，以一九六七年「六日戰爭」數據說明，全國人口三百萬，面對兩億阿拉伯人口威脅，平時維持常備軍五萬，一旦開戰，這五萬軍人被訓練要求能持續作戰七十二小時，直到全部動員成三十萬。

據軍武網站爆料，台灣飛彈部屬密度在全世界中，僅次於以色列。以空用地用打擊飛機用之飛彈類別列計，包括： AIM9響尾蛇、法國雲母、針刺、海欉樹、標準一式、標準二式、天箭一到三式、天弓一到三式、愛國者二、三式與最近試射成功的海弓三飛彈，還有待退七百多發天鷹式飛彈。據稱大概「中國戰機每架可分到五顆配額」。地對地飛彈則是雄一到雄三數量不下幾千發。最近還有報紙洩漏軍機，說我們彈藥庫的庫存，已經超過五次戰爭所需，真的是有備無患。

兩岸關係還是以維持現狀為上策。羅馬人以「Live and let live」和平共存的策略而統治世界逾兩千年，中國不會不知道這個道理。何況，中國宿敵環伺，俄國、印度、越南，韓國、日本與大敵美國蠢蠢欲動。習近平看不到、想不到嗎？若不知道以史為鑑，亡國滅種不是不可能的！慎之慎之！

（作者為陸官正科班四十期錄取生；曾任建中、埔工教師）