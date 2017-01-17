《自由廣場》請支持捐血

◎林媽利

上週我應緬甸國立血液中心Dr. Thida的邀請，前往仰光參加緬甸輸血年會，對全緬甸大型醫院血庫工作人員做為期三天密集的講學、實驗及演講，期間介紹近三十年台灣捐輸血的發展過程，很驕傲地提到台灣捐血人口佔總人口的十％以上，讓緬甸前衛生部長Dr. Pe很驚訝。這是多年來大家努力的結果，表示台灣是有人道精神、現代化和進步的社會。因為台灣及緬甸在基因上同屬東南亞人種，我們台灣的輸血、血型的發現及經驗應該可以讓緬甸照單全收，可以省去我們過去二十年的摸索。

一九八○年代初，大部分台灣醫院的用血是來自有價供血「血牛」，有鑑於國內肝炎的猖獗及肝癌的嚴重，尋求安全輸血，成為衛生單位重要的課題。當時的許子秋衛生署長努力規劃，責成當時的醫政處處長葉金川帶領醫界及捐血系統努力，因而健全了捐血系統，甚至成立血液基金會，使從事血液業務的捐血中心自捐血運動協會分開，改隸屬於衛生署，以便從醫療立場來管理捐血中心的血液安全業務。

台灣的捐血量在一九九二年達到全台醫院所需的血量，因而消除「血牛」而保障了全民輸血的安全，台灣在一九九六年就在國際知名的雜誌《Transfusion「輸血」》被表揚為全球捐輸血最健全的十個國家之一。

血液基金會從葉金川董事長三年前上台後做了許多改進，如派工作人員到日本學成了米田堡血型單株抗體的工作，以期生產單株抗體，協助國內大小型醫院篩檢米田堡血型，以促進輸血安全。因為科技的進步，所以發現經過血液感染的疾病越來越多，於是捐血系統只好努力不斷地增加測試項目及繼續改進測試的精確度，現在健保給付給基金會的血液工本費（測試費、人事費、研究費等），如果以測試項目的多寡及精確度的高低為根據，與別的國家血品收費作比較，台灣的血液基金會血品的工本費事實上是世界上最少的。

上週六自仰光回來的飛機上讀到自由廣場上有批評血液基金會的文章「無本生意 無血無眼淚」，讓我非常驚訝，事情不是這樣，在此呼籲大家繼續捐血，保護我們一路走來不易，優良及重要的捐血系統。

（作者為馬偕紀念醫院榮譽顧問醫師）