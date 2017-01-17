《自由廣場》我的雄中「灣生」同學

◎ 何聰明

由於《灣生回家》的作者田中實加（本名陳宣儒）自白她不是灣生的後代之後，對於所謂「灣生」是真是假、竟成為社會話題。筆者於日治時代在高雄中學求學，可以證明「灣生」是真的。

日治時期的高雄中學，是五年制的中學，每一學年平均由七十五％的日籍學生（日生）和二十五％的台籍學生（台生）所構成，就是四人中有一人是台生；因此，無論在校內或校外，台生和日生的交流頻繁。一九四五年八月十五日日本宣布戰敗時，筆者是中學三年級；翌年三月即目睹日生陸續被遣送回日本。

然後，到了一九七○年一月，筆者才在台北松山機場重逢一位日籍同學。他姓河野，是筆者自小學迄中學的老同學。彼此分離二十五年後能在台灣互相確認健在，實在感慨萬千。之後，由於河野君已在日本組成高雄中學同屆同學會，高雄也已有同屆同學會，雙方同學會在一九七○至一九九○年代多次組團互訪。

訪台的多數日生自稱「灣生」，表示自己是在台灣出生，來台灣是尋根。河野君說，他的母親是第一代的「灣生」。另有日生說，他是父母在台灣製造的，所以自稱是「灣製」（日語的「生」和「製」發音相同）。不少灣生說，日本是「祖國」，台灣是「母國」。

有一位灣生為了要與高雄的老同學們相聚，每年帶著也是灣生的太太飛來高雄兩、三次。至今，同學都老矣，且已多人凋零，互訪的次數激減。但老同學們仍誓言要保持交往到最後。

（作者為高雄中學畢業，左營區民）