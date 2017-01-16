自由廣場》捐血人談血液基金會風波

政治人物全退出基金會

◎ 陳宏煇

拜讀鄧鴻源教授投書「無本生意 無血無眼淚」一文，筆者有很深的感觸。

該文主要敘述國民黨黨產包山包海，就連台灣血液基金會都有涉獵，儼然就是台灣詐騙集團的祖師爺，這點筆者能夠認同，畢竟國民黨擁有眾多黨產是不爭的事實，但該文對於民眾捐血的熱情卻也多少造成了傷害。

該文指稱，台灣血液基金會「以無償的方式取得捐血人的血液，再以每袋二百五十西西一千元賣給醫療院所，年賺三十五億元」，但事實上，每袋血包含血液檢驗費、醫護及行政人員成本在內，一年約只賺一億元，而這些也是維持血液基金會持續運作的主要來源。

「捐血一袋，救人一命」，在民眾探究台灣血液基金會資金來源的同時，更應顧及血源的充足與否。現今大學生開始放寒假忙著打工，再加上寒流來襲民眾不願外出，多少都影響了捐血的意願，也因此台灣血液基金會在爆發此爭議時，一天就少了五千袋血，而此爭議不除，缺血情況將會愈來愈嚴重。

筆者建議，所有的政治人物都能退出台灣血液基金會，以免衍生不必要的爭議，造成民眾對其觀感不佳，而產生無謂的紛爭，甚且可能影響到基金會的運作。另外，也希望此問題能儘速化解，以免傷害到民眾用血的權益。

最後，希望民眾能捐棄成見，而總統或相關單位也能夠登高一呼，呼籲大眾踴躍去捐血，畢竟「黨產事小，缺血事大」！（作者現任大學教官，捐血八○六次）

別亂扯 誠實面對社會質疑

◎ 莊雄吉

台灣血液基金會這兩天血袋數少了五千袋，血液安全庫存量降至五．七天，跌破七天下限，春節期間的用血量恐怕會拉警報。基金會呼籲社會大眾不要被所謂不實謠言「台灣血液基金會是中國國民黨黨產」影響捐血意願。

其實每逢佳節必鬧血荒，尤其年關將近，加上近日天氣變冷，捐血者意願降低，這是常識，血液基金會把它扯上不當黨產，根本是陷捐血者於不義。正常作法應是如同學校放寒、暑假期間，基金會就開始呼籲社會大眾要發揮愛心「捐血一袋救人一命」才對。

若要深究，基金會更應該誠實面對社會質疑。因為台灣血液基金會是非營利組織，但從每年度財報發現基金會年年有盈餘，且員工薪資隨著調升及發放獎金，豈不是失去所謂非營利組織精神？

台灣血液基金會收集的血庫扣除設備成本、供料成本（用於血液檢驗、成分分離、品管、保存，一直到供應醫療院所給病人輸用，整個過程必要的處理費用。當中也包括血袋耗材、檢驗試劑、醫療器材、血液貯存冷凍藏設備、捐供血車輛、作業場所、宣傳企劃、資訊、人事，以及管理維護等費用）與人事費用，以高於成本價一倍販售給醫院，平均一袋二五○西西全血成本四百元，以八百元賣給醫院，如果這不是營利事業什麼是營利事業？比起給捐血者兩罐調合奶及四片餅乾，太划算了！難怪去年基金會還盈餘一億餘元。

台灣血液基金會不應該以高於成本一倍的高價賣血給醫院，才真正符合非營利組織精神，不是假捐血者名義圖利自己，何況捐血人福利有年年增加嗎？至於捐血點數換小贈品，還漲點數，錙銖必較，當然引人非議！

（作者截至二○一七年一月十四日捐血小板六四六次，台中市民）

馬上賠我33萬

◎ 洪維健

元月十一日，周刊揭發國民黨的黨產黑手伸入台灣血液基金會，我注意觀察了幾天，現在提出我的嚴重控訴，我要基金會馬上賠我卅三萬元。

根據名嘴估算，平均每袋二五○西西的血袋，大概材物料成本最多只要六百元，結果，基金會灌水一倍，把血液賣給各大醫院。我在二○一五年十一月十六日即將滿六十五歲的前夕，完成最後第五六三次捐血（還留存捐血檢驗報告），我多次接受表揚，二○一四年四月十九日，還獲表揚捐血五五○次。如果根據捐血紀錄估算，我總共被Ａ走卅三萬元，這一點讓我非常憤怒！

過去，美軍要等血液存量充足才發動波灣戰爭，英國表示願意提供存血，但是，美軍還是認為最好「愛用國貨」。台胞在中國大陸患病開刀，常常擔心輸血問題，也是基於「愛用國貨」，忍也要忍到回台灣動刀。血液在面對膚色、種族、宗教等等意識形態的心理障礙，不易「互通有無」。我是深綠的台灣基本教義信徒，可是我捐的血，從來不吝嗇地供應不同顏色的朋友！沒想到捐血卅七年，才知道，國民黨非法販售我的血液，我真的非常憤怒！

我已經算是高捐血族群，捐血站裡面，很多志工都認識我，知道我不菸不酒不粉不熬夜，就為了提供最好的血去救人。現在發現我的鮮血被「盜賣」了，我呼籲社會大眾，黨產真相沒搞清楚之前，拒絕捐血，而且基金會要把賣血差價，清楚還給捐血人。

（作者為捐血五六三次的紀錄片導演）