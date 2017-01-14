自由廣場》歐巴馬失落的八年

◎ 張旭成

歐巴馬日前「告別演說」時說他引以為豪的外交成就是「未發一彈」即促使伊朗放棄研發核武，並與古巴恢復邦交。但這些所謂外交成就都受到美國各界，特別是共和黨與國會強烈的質疑。

歐巴馬重視亞太並倡導美國重返亞太策略，但實際執行方面，卻有諸多缺憾和錯失。最明顯的缺點是資源不足，為救美國經濟，他大幅刪減國防預算，五角大廈將領曾公開表達不滿，認為巧婦難為無米之炊。

北韓研發核武，歐巴馬束手無策，只能繼續布希把北韓去核的難題「外包」給中國。北京虛與委蛇，讓北韓爭取到更多研發核武的時間與空間，已接近擁核及發射洲際飛彈（ICBM），足以攻擊美國本土的最後階段。歐巴馬失策留下來的「爛攤子」，川普一就任就得立刻處理。

為了不得罪北京，歐巴馬多次聲明「重返亞太策略」不是針對中國的崛起。他任內八年，一味討好北京，中國在亞太大力擴軍，在南海填海造島，建構軍事基地，美國坐失良機，未能及時阻擋中國在南海軍事化和對南海的軍事控制力，留給了川普另一個難題。

美國國會兩院通過「共同決議案」確認「台灣關係法」和雷根前總統對台灣的「六大保證」是美台關係的基石，也是國會對歐巴馬政府多年來未忠實恪守和執行美國法律及友台政策表達不滿。由於國會的壓力，歐巴馬不得不簽署美國二○一七年「國防授權法」，提升美台軍事交流與合作。

他在去年底的白宮記者會，竟然用「實體」（entity）界定台灣的地位，又說只要給台灣人民若干程度的自治，台灣就不會宣布獨立。他這些話不但誤解台灣人民，傷害台灣的國際人格和國家主權，也有意給川普下「指導棋」，要川普延續他的一中政策。

廿年來台灣人民推動自由民主改革，已建立主權在民，「被統治者同意」的民主體制，深受美國與國際輿論的肯定。台灣人民和政府當務之急是呼籲川普政府檢討美台關係，重新釐定新的對台政策，要求美─台關係正常化，雙方應建立正常政治關係與軍事合作。

（作者曾任立委和國安會副秘書長）