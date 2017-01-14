自由廣場》妥籌長照財源

◎ 劉天祥

立法院十一日通過長照服務法部分條文修正案，調增遺贈稅及菸稅做為長照財源，並明訂自一○七年度起，兩年內通盤檢討。案才通過就已準備短時間內檢討，可見這是一時的權宜措施，大家對這些不穩定的財源沒有信心。衛福部的說法是，日後將研擬增加其他稅收或採長照保險制。

林全院長在上任前曾提出調高○．五％營業稅做為財源，後來擔心影響物價又作罷。政府或可明確宣示，除非預測經濟衰退或遇嚴重天災，每年調高○．一％營業稅。這樣的方式正好可配合老化人口漸增，也可讓民眾逐漸適應，物價也不易突然暴漲。可能很多人會認為這樣的建議太天真，但許多人家中都有老人，每個人自己也會老，二○二五年台灣每五位就有一位為老人，稍有理性的人都知道這老化海嘯的可怕，政府說之以理，未必不能獲得多數支持。

另外，政府可對「造成不健康老化的物資」增稅，做為財源，這些物資如酒、動物性脂肪、鹽、糖。老人如果健康，其實也就不用「長照」，而這些物資食用過量，正是造成慢性病的原因。挪威近十餘年來對糖提高課稅，民眾食用糖的比例下降近四成。當這些物資收到的稅減少，民眾使用長照資源很可能也跟著減少。

（作者為出版社校對）