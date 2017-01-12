自由廣場》國民黨威脅學童安全 談中央政府總預算案

◎ 陳建甫

日前一場記者會，很遺憾地讓國民黨黨團誤將公民監督國會聯盟列入執政黨的側翼。其實擁有6席召委的最大在野黨國民黨，在哪個委員會不足三席？在哪個委員會不能提案？但是國民黨黨團卻針對106年度中央政府總預算案，預計提出近千個議案杯葛，再次揚言阻擋中央政府總預算審議。

在人數優劣勢下，在野黨要在臨時會提案杯葛預算，事實上，很難改變預算的結果。且根據《預算法第54條》，即使尚未完成審議，行政機關仍可以延用上年度編列之預算，106年度近1兆9800億的中央政府總預算，委員會審查只刪減17億、歲出部分決議3004項，恐將因杯葛導致沒有三讀，而形同白審！

國民黨的杯葛，讓新政府所提出攸關民生相關的預算，例如公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫，共編列42.45億元，補助縣市政府辦理公立國中小老舊校舍耐震補強、設施改善工程及拆除重建等，新預算一天沒有通過三讀，就一天不能動工，對孩童的安全難道不是一種傷害？

這些新預算還包括：衛福部的醫療與食安網絡計畫(20.43億)、交通部的公路公共運輸多元推升及智慧運輸系統發展建設計畫(42.66億)與金門及馬祖港埠建設計畫(5.19億)、教育部的教學創新、新型態產學研鏈結、區域產學研系統聯盟合作等計畫(14億)與推動新南向政策經費(10億)、國防部的武器裝備與設施購置（製）經費(63.88億)、農委會的氣候變遷下大規模崩塌防災計畫(8.26億)與智慧農業4.0綱要計畫(4.68億)、經濟部的亞洲矽谷智慧商業服務應用推動、5G產業技術拔尖計畫與製造智慧化關鍵技術躍升綱要計畫(15.72億)與興建國家會展中心（桃園、臺中、臺南）(15億)、文化部的臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫(7.81億)與縣市藝文展演場館營運升級示範、博物館系統、在地知識網絡整合及地方文化協力發展等計畫(3.34億)等。

政黨之間彼此要競爭，但是國會議員卻被賦予代替人民去監督行政部門的職責。在將近150場預算審查會議裡，在野黨的委員與執政黨的委員，應該是站在人民這一邊，共同監督行政部門，要求行政官員逐案做說明。如果真的有不同意見，也可以央請媒體向社會大眾說明為何要刪減這些預算。但是，在這次預算會期，似乎只看到反黨產、反同戀、反年金改革，其他攸關預算案刪減提案甚少被報導。

民眾託付給在野黨最大的責任，就是要看緊政府的預算。這些計畫可能有不太完備的地方，但是，也有不少是福國利民、具有前瞻性的施政計畫。一味地杯葛，只是再次放縱行政官僚，依照過去慣例編製一兆九千多億預算，因在野政黨的刻意杯葛而留用，卻不料連累到新編列的攸關民生建設計畫。（作者為公民監督國會聯盟常務理事）