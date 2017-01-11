自由廣場》一個陸軍上校的憂心

◎ 張玲玲

中國解放軍隨著習近平提出深化國防與軍隊改革政策下，去年大刀闊斧將七大軍區調整為五大戰區，其東部戰區軍力針對台海與東海。此次蔡總統「英捷專案」出訪期間，遼寧號航母趁著在南海演訓之際，除了向國際耀武揚威外，也意涵對台威脅。然而筆者覺得國人對此感受已不如九六年台海危機深刻。姑且不論中國是否真的對台動武，國人在兩岸經貿往來頻繁下，已逐漸喪失敵情意識，實在令人憂心。

事實上，國軍為因應現代戰爭需求、少子化衝擊等問題，直接面臨著國防戰略調整、人才招募困難、武器採購與研發自製等多項挑戰。順便一提近期修訂「立正」姿勢，少數人認為國防部「管小事、不管大事」，筆者認為這是一項全軍要遵循的準則，必須上下一致，當然有必要宣達全軍周知，不是嗎？當新聞炒作、打擊國軍，就不必了！

沒有戰爭的日子，我們珍惜承平時間，不會、也不需要求戰，來確立軍人的地位。惟戰爭一旦發生，我們必責無旁貸、立即投入，誓死捍衛國家與人民。而屆時國人也不能置身事外，台灣縱深短淺，二○○六年施行「全民國防教育法」以來，即要國民知道「精神戰力」是打敗敵人的最佳利器，但現在看來，顯然仍不夠落實。

面對中國推行「一帶一路」，不只是經濟戰略，其中亦具軍事戰略意圖，包括港口、機場、能源等，都能轉換為軍事用途。我國國防部長日前表示，我國軍事戰略未來將現行「防衛固守，有效嚇阻」的「有效嚇阻」，改為「多重嚇阻」，筆者認為，國家安全戰略亦須定調為「多重嚇阻」，即全國上下各部門機關都納入演習驗證，以將全國綜合國力發揮最有效戰力，這才是最有威力的防衛武器。

總統是國家三軍統帥，很欣喜能聽到蔡總統上任以來一直與國軍站在一起、榮辱與共，要把國軍尊嚴贏回來，國軍勢必更加努力、勤訓精練，提升整體素質，才能成為國民信賴的最佳保證。

（作者為陸軍上校，新北市民）