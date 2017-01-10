自由廣場》十八趴挪做長照財源如何？

◎ 沈政男

年金改革座談引發部分軍公教退休人員激烈抗議，他們的訴求之一，是「十八趴」不該立即廢止，因為需要這些錢來養老。既然如此，其實有個兩全其美之道，也就是把花在「十八趴」的國庫支出，挪做長照財源。

「長照2.0」目前一年編列約兩百億預算，若再加上菸捐調漲，約可籌措每年三、四百億財源，這樣的金額雖已較「長照1.0」大幅成長，但距離閣揆林全日前表示，「長照未來可能每年需要上千億財源」，仍有一段距離。要彌補此一財源缺額，不是增加稅收就是開辦長照保險，但目前看起來都有難度，不如把每年花在「十八趴」的八百億預算，拿來填補落差。

部分領「十八趴」的人說，基於「信賴保護原則」，應該讓他們繼續領，但他們有沒有想到，多少沒「十八趴」可領的退休族群，窮到連失智失能以後，要找人照顧都沒錢，需要國家提供長照服務？由此觀之，當有許多人比軍公教更難安度老年生活時，若繼續把稅收花在「十八趴」，已屬不公不義。

長照是最沉重的養老支出之一，長照若做好，軍公教退休族群也可得到妥善服務，不違背當初政府照顧他們老年生活的承諾。

政委林萬億剛好身兼年金改革與「長照2.0」兩項計畫的統籌人，何不思考此一「一兼二顧」的辦法？

（作者為老年精神科醫師，台中市民）