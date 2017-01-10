自由廣場》〈金恒煒專欄〉吳敦義執「法統」以破「血統」

吳敦義跳出來搶奪中國國民黨黨主席的寶座，老實說沒啥看頭。黨國已走到盡頭了，誰當黨主席都不過是留下來收屍而已。然而，國民黨的臨終大戲，不看可惜。

吳敦義吃碗內看碗外，早有跡可循。去年十月在美國隔空砲打洪秀柱，甚至不假辭色的揭出「換柱」的醜話，已到撕破臉的地步。洪秀柱藉黨主席的權柄，通過：主席提前改選及黃復興併選兩案，為自己固住鐵盤。中常委姚江臨憤怒反擊黨中央，援王金平用官司阻卻馬英九「鍘王」的先例，狀告法院，聲請「暫停處分」。而吳敦義也沒有閒著，親撰「致中常委長書」，反對併選，理由是不能「打散黃復興」。藍營內頓時一片反聲，迫使洪秀柱以自殘的脫假髮方式，收回黃復興併選案的成命。果然姚江臨就不告了；可見姚之告官，非出於所自稱的「程序正義」理念，而是戢止洪娘娘自肥的權力鬥爭。尤其掐在吳記者會前，號稱本土的詹啟賢展示大動作，宣布辭第一副主席，給洪秀柱致命一擊。至於蔡正元、莫天虎去職的傳言紛紛，不說事出有因也難，而王金平適時表態力挺吳敦義，更見吳營用力之深。

吳敦義贏得了贏不了洪秀柱？洪秀柱已用黃復興綁住國民黨；只要黃復興成為Ｋ黨選票最大宗，新黨化的國民黨確是洪秀柱囊中物，吳敦義參選不過蚍蜉撼大樹而已。其次，黨國本就是外省集團的禁臠，國民黨的所謂「本土派」，天生即侍從的料，癩蛤蟆吃不了天鵝肉。王金平與馬英九爭黨主席大位，即使選前以為得到軍頭郝柏村與黨棍李煥的點頭，票開出來就知利害了；外省集團之臥榻，豈容台灣侍從酣睡！

吳敦義久在鮑魚之肆，如何可能不知香臭？記者會前傳出黃復興主委金恩慶倒戈反洪、退伍軍人的青溪總會換軌，消息背後可見權力運作之跡斑斑。重點是透顯吳敦義的勝負，厥在破得了破不了國民黨鐵票這一塊。所以陪他出席的如姚江臨等諸中常委及黨代表、立院書記長廖國棟率黨團幹部及多位立委現身外，最動見觀瞻的是軍系將領。

這一仗的關鍵就看洪秀柱的黃復興能發揮多少功能？

吳敦義深知打破外省集團壟斷黨國的唯一法門，就是執「法統」以破「血統」。抬出「國父」只是充門面的「閒話一句」，拿出蔣經國「欽點」的小紙條來驗明正身，才是絕活，藉此取得「堯舜禹湯文武周公」的道統，製造「教外別傳」的衣缽。

黃復興鐵票，才是吳敦義罩門所在。為減殺黃復興效應，吳敦義才不怕郝龍斌加入賽局；因為洪郝是同一掛出身，吳與郝結合固然是利多，即使郝跳入賽局，吳也得利，因為郝吸收的一定是洪的票倉而動不了吳的票源。吳洪爭鋒，郝小兵出局了。

中國黨最多只能在「法統」與「血統」間廝拚；綠營大老辜寬敏寄望吳敦義開出「台灣國民黨」，不可能啦。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）