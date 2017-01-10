自由談》笨蛋，習近平不會開戰啦！

最不希望台海發生戰爭的就是習近平！

習近平在中國國內儼然皇帝一個，而且經過極嚴酷危險的黨內鬥爭，才取得現有得來不易的成果，豈能輕易放棄！

在國外，全世界想要和中國做生意都來不及了，沒有一個國家想要侵略中國，既然沒有敵對之國，發動戰爭不就是很蠢，蠢到想自取滅亡？因為中共若啟動台海戰事，確定將美國、日本捲入，整個中國大陸也可能陷入戰火，全球經濟將因此受創，甚至崩潰，世界上任何一個有責任感的民主國家都會極力勸阻，甚至警告習近平不可妄動！

習近平也千萬不要把責任推給台灣，現階段亞洲地區的和平與繁榮正穩定開展中，是整個世界史上難得見到的一個良性際會，台灣人一向具有愛好和平、善良包容的自覺，對中國不會有任何覬覦之心。中國人應把握目前的大好機會，努力改善中國內部所面臨的經濟與環境惡化問題。

中共政權還有一個自加的桎梏必須解除。

美蘇冷戰結束後，「一中政策」一直以來只是美國的左派政客、華爾街吸血鬼與當權者，樂於瓜分中國經濟崛起的豐厚利益，而製造出的一個假議題，並且當做美中關係的神主牌，因而也引導了全球民主國家以鈔票為前提和中國維繫的不正常外交關係。

最重要的是，這樣不正常的思維與關係，製造出中共政權的核心謊言「台灣是中國的核心利益」，最近在南海、東海、台灣海峽、台灣邦交國、中共媒體上所秀出的種種叫囂與示威，都是「一中政策」這個假議題即將完全破功所產生的一連串「假動作」而已！

當始作俑者的美國政府帶頭解構，日本和其他國家相繼動搖之後，「台灣是中國的核心利益」謊言與桎梏，也將如同蛻變後的蟬殼，消失無蹤於眾聲喧譁之中。

習近平很清楚，中國的軍事力量要對抗美日，還差得遠！川普的鷹派政權，以及習近平所有的政敵，就等著習近平犯下啟動戰爭、滅亡自己的大錯。（鄧蔚偉）