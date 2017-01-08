自由廣場》懲治亂黨 維持民主秩序

◎ 王伯仁

香港社運人士和議員來台參加論壇，又遭到中華統一促進黨和愛國同心會成員，在桃機圍堵嗆聲，並作勢欲毆打的威嚇，七日又包圍舉辦論壇的場所，叫囂「滾回去」，警方派出大批警力「維持秩序」，還遭嗆「領公家薪水，為何要保護香港來的搗亂份子？」令人驚訝的是，還有里長「陪伴」里民參加。

中華統一促進黨不諱言，這些人是該黨的「青年軍」，卻是「自動自發」而來。此語既要向背後的主子邀功，又要規避「組織犯罪防制條例」的追究，用心良苦。但還是難免令人想起卅八年前中泰賓館事件，一批聲稱是愛國人士的「疾風集團」，針對在中泰賓館舉行美麗島雜誌創刊酒會的黨外人士叫囂要處死、吊死，之後又用石塊等攻擊車輛人員，幾乎釀成血案。不同的是，當時警方「作壁上觀」，現在則是派出員警維持秩序，有一些進步。

統促黨和愛國同心會旗幟鮮明，作為大膽，目的就是一個「亂」字，把台灣人心搞得愈亂愈好，這在馬政府時代並不稀奇，連檢警情治都配合，但綠色執政時期更加囂狂，那就令人懷疑政黨到底有沒有輪替，政府內閣有沒有重組更迭？

中共戰略是「七分政治、三分軍事」，統促黨等近來加大動作，不會是無的放矢，加速加大「亂台」而已。政府還在「維持秩序」的小鼻小眼，不會運用「組織犯罪防制條例」來個釜底抽薪嗎？

（作者為資深新聞工作者）