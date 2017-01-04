自由廣場》斷三通？ 台灣的短空長多！

◎ 林修正

媒體報導：「傳中國將『斷三通』 我官員：台灣不須自亂陣腳」。顯然中國面對川普、蔡英文直接對話後的美中台新局，加大對台施壓力道。但此舉對中國的傷害恐怕更大。

「斷三通」最主要是「斷通商」、「斷通航」；至於「斷通郵」則因時代變遷已不足論矣。由於台灣經常出入中國者超過兩百萬人，中國又是台灣海外投資第一大國，台灣對中國貿易依存度超過三成，不通商、不通航，可能使得台灣一些企業的供應鏈中斷，衝擊不可謂不大。面對新局，台灣的確需要一些調整期，這些企業若有中國以外的供應商，或可確保供貨生產，只是價格需要調整。

考量目前許多國際企業逐步將生產基地移出成本日高、糾紛日多的中國，而轉向越南、印度等地，因應變局速度向來以快著稱的台商應也早有準備，「斷三通」短線衝擊大，長期來看卻不是嚴重問題，而且這切斷兩岸經貿關係的結果，反而加速台灣走向經濟獨立。

蔡總統當然不希望這麼快就面臨中國在經貿上強力施壓，威脅她的施政。但減少對中國經貿依賴，卻又是她的政策方向。其次，這衝擊對台灣經濟算是「短空長多」！由於台灣是美日新東亞政策的重要成員，中國打壓台灣引起的經濟恐慌，極可能會使得美日政府伸出援手，協助台灣渡過難關。這個走向就是讓台灣重回（「重回」正是重點）以往美日台的國際經貿鏈中。檢視台灣過去數十年經濟成長，越接近美日，經濟成長越快；越接近中國，經濟衰落之勢越明顯。在中國「斷三通」壓力下，蔡英文應該堅持親美日的政策，才是台灣長遠發展的正確道路。

實際上，中國若真「斷三通」，台商企業、資本都會回流台灣，再配合美日在技術、國際行銷等協助，台灣不僅會所得提高、失業率下降，而且產業也會早日升級。蔡英文政府期待的主要經建目標都可能提早達成！

中國「斷三通」最大的傷害不在台灣，而在中國的政治經濟與國際信用。試想：其他國家及企業會怎樣看待他們的中國投資，以及在中國的供應鏈呢？當然會起警惕之心！這些國家、企業當然會改變他們在中國的投資布局，中國將因此蒙受嚴重傷害。何況對美國川普來說，他本來就是要讓投資往美國跑，以重振美國製造業，中國的不理性，恰好符合川普的期待。

毛澤東說：所有的問題都是政治問題。但中國這舉動，回應此話的下一句：政治不能解決所有問題。

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系副教授）