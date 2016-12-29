自由廣場》扯後腿第一名

◎ 秦靖

小英總統與林全內閣的民調低迷，一部分原因是碰觸爭議議題所致，但更大的原因在於林全閣揆的領導力不足，內閣閣員到處放火。

最顧人怨的閣員，非張景森莫屬！行政院政務委員張景森先前指出，國旅卡費用有半數以上（約四十億元）用在購物，違背鼓勵觀光的初衷，因此，行政院將公務員每年一萬六千元的國旅卡補助，強制其中八千元須交由機關規劃團體旅遊。引爆汙名化的民怨後，張景森針對部分公務員上網連署「廢除國旅卡、還我加班費」議題時，竟以嘲諷式的口吻，要他們快上網連署廢國旅卡，政府一年可省下七十至八十億元，卻膽怯地不敢回應加班費的本質問題。

看到張景森「張冠李戴」國旅卡的背後歷史淵源，想提醒小英總統，妳的民意支持度不斷下滑，知道誰在扯後腿嗎？

根據《公務人員請假規則》，台灣公務人員依年資深淺，可以獲得一年七天至三十天的不扣薪休假。符合休假資格的公務員，因故未將應休假的天數休畢，政府需以「日薪」乘以「未休畢天數」的金額，於原有薪給外，再發予相關公務人員，也就是所謂的「不休假加班費」。以服務滿廿年的公務員為例，日薪折算為每日一千九百元，應休天數為三十天，若因故只休假十天，未休畢的二十天，將可領取三萬八千元不休假加班費。

二○○○年，阿扁執政後，要求公務員強制休假，前十四天的不休假加班費，改以國旅卡最高金額一萬六千元取代，休假天數未達十四天，則依比例換算國旅卡金額，並以日薪六百元補助剩餘的休假天數。簡單來說，上述例子中的公務員，原本可以領取三萬八千元的不休假加班費，在國旅卡政策及縮減不休假日薪的現行政策下，只剩一年一萬六千元綁手綁腳的國旅卡補助與八千四百元的不休假加班費。

張景森故意忽略整個公務體系不休假加班費的本質問題，面對公務員反彈國旅卡新政策時，又扭曲連署議題的本質，無視林全閣揆對於國旅卡新制的態度調整。筆者只想問小英總統，這樣豬一般的隊友，該不該整頓？

（作者為教師，台南市民）