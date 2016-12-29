自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）

◎ 張琬琳

這次光復中學扮納粹事件，讓我想起在德國學德文時，有一位亞洲藉學生，在課堂上要解說一幅極限挑戰者在雪地裡登阿爾卑斯山的畫作。他把這幅畫的標題，命名為「mine Kampf」（希特勒的自傳：我的奮鬥）。大家先是很驚訝，果然看到老師馬上收起原本和善親切的表情，很嚴肅的說：Nicht lustig.（這一點都不好笑。請停止開玩笑之意）

老師於是暫停了原本的語言教學進度，他花了三堂課的時間，很認真地教導我們，德國人從希特勒崛起、到種族屠殺、紐倫堡大審、一直到轉型正義的過程。並且告訴我們德國人對於族群、人權和國家意識型態的看法。並且一直強調，學習語言，如果不了解這個國家的文化和歷史，那就表示課程或老師沒有教好學生。

德國人重視歷史文化教育，尤其是對納粹暴行的嚴厲批判，在境內的史蹟和紀念建築中，經常可看到德國人在二次戰後，認真對於過去納粹屠殺暴行的深刻反省、以及痛定思痛的努力。

反觀台灣的語言和文學教育，學校在教這些學科的同時，是否有把文化和歷史視同語文教育的重要一環，好好帶領學生去認識自己的族群、文化、和這片土地上所發生的重要事件？

德國人努力在彌合歷史的錯誤，面對真相也毫不遮掩，任何和希特勒相關的作為和歷史遺續，都是處處引以為戒，在文獻上力求嚴謹深究，不僅公開相關檔案，對歷史教育也從不馬虎，把人權教育和轉型正義做到了極致，就是要用以警惕後人，歷史不能忘記，錯誤必須被記取。他們相信只有如此，才能平息人類的族群仇恨、以及歷史上的不公不義，國家才能走向希望之路。

這次事件，呈顯校園人文教育不之不足，不只是國際視野之不足，更是對台灣自身歷史認識不足。過去台灣對於轉型正義、人權、族群等議題，缺乏被教育體制認真重視，而使得學校從師長到學生，只把歷史當一門要考試的課程，而不放在文化脈絡和人文教育層面來思考。

長期黨國教育思維教育下，讓學生以為所謂「歷史」課，就是過去發生的事、古人的事，和自己無切身相關、也和這片土地脫離、和人們的文化脈絡脫離。如果再加上學校長期對人文教育的輕忽和蔑視，也難怪學生會誤把種族屠殺議題當做戲謔、把納粹法西斯當扮裝遊戲來看待了。

原本學生扮演納粹的畫面已讓人瞠目結舌了，隔日又看到扮演霧社事件扭曲史觀的演出，實在很難再教人沉默。真心呼籲理性的學生和家長們，不要再為兩百萬補助或校長的職位，去幫學校掩蓋問題了。請好好檢視學校教育，到底教了學生什麼？以及當前台灣的教育體制，究竟有多少學校的教學素質和老師的專業能力，都必須重新被檢討？

盼望這事件，讓學生和家長們可以好好幫學校反省，毋須再把自己的無知加乘，講這種「幫著以色列及德國，修理自己的人民，自己的學生」之類的話了。請將抨擊別人的餘力，先轉回去問問學校教務和老師們吧！為什麼學校會教出這樣的學生，而且不是只有一個班級？

（作者為台大台灣文學研究所博士候選人，曾獲歐盟獎學金赴歐從事研究）