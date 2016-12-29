社論》誠實面對台灣的國防問題

最近，中國解放軍以演訓為名，機、艦密集且針對性的在台灣周邊空域、海域出沒，宣示與恫嚇意味十足。這些挑釁與擴張的行為並不足懼，但是卻足以警醒國人思考：小國的防衛固守之道，唯實力而已；台灣在軍心意志與軍力裝備的實力究竟如何？

台海之間的軍力消長，可以一九九六年為一關鍵轉折點。當年解放軍在對台演習過後，歷經多次檢討，決定加速推進軍事現代化方案。二十年後的今天，美國軍方不諱言，中國已經大幅度消除了某些軍事能力的差距，可以用於支援多項的對台軍事行動。

反觀台灣在這些年間，特別是二○○四年朝野兩大政黨競相以募兵制作為選舉操作，陳水扁政府開始、馬英九政府接棒，不斷縮短役期，這十餘年間，國人對於當兵義務、政府對於國防自主、國會對於軍事預算的認識與決心，相對於台灣處境的需要，均是極度嚴重的弱化。這個不爭的事實，毋寧更加劇了兩岸的反差。

蔡總統上任後，接受軍方元老的建議，有意識地勤跑部隊、鼓舞士氣，與過去八年，馬總統給予大眾忽視軍人的印象，有著相當大的調整；但是僅有三軍統帥的重視，顯然並不足夠，台灣整體必須建立高度的共識，採取更為主動性的作為，在具體政策作為上改弦更張，強化不對稱作戰的能力，才可能有效止戰，確保國家的安全。

實力的構成，最基本的是人與預算。人，包含二者，怎麼找人，以及人的素質，前者是制度，後者是訓練，彼此又相互扣連。有關找人，蔡英文政府必須勇敢面對在當前台灣人口變遷情況下，募兵制恐怕難以成功的本質問題。在試問一個最簡單的算術之前，先比較鄰近各國，澳洲有二二○○萬人口，其武裝力量是七萬左右；馬來西亞有二七○○萬人口，武裝力量大約十萬；日本有二十萬的武裝力量，然他們的人口是一億二六○○多萬。

我們要問的是，若以十八歲當兵為基準，台灣在一九九八年的出生嬰兒數為二十七萬餘人，其中男性十四萬餘人，若採全募兵制，四年就有五十六萬兵源，若要維持國防部所設定二十萬的武裝力量，等於每不到三個男生就要募到有一人想去從軍，這可能嗎？何況，連陸軍官校都已經好幾年招生不足，這是過去少見的情況，可見這些年軍人該有的社會地位或發展願景受到了相當的折損。

面對全募兵制不可能達標的事實，政府若堅持續推，先得正面回答前述問題該如何解決？國防是生死大事，不是生存遊戲，絕不是招募「週末戰士」可以彌補的；而國人也必然了解，服兵役的過程是愛國護土的學習與實踐，比嘴巴講具體太多，政治人物若未服過役被視為是忠誠瑕疵，即是這個道理。然不論兵役制度如何定奪，增加從軍的誘因，已是社會共識，無可諱言，恢復軍人的榮譽，當為首要。同時，除了在軍人年金方面給予特殊考量，有關軍人的留用、軍轉文的途徑如何更彈性，也必須積極思考。

例如國防部本部在二○一三年組織調整後，軍文職編制規劃為六○九人，按照組織法規定，文職人員的任用不得少於二○三人，但是馬政府卸任前幾年，竟每年都進用不足，現在蔡政府既有心要做事，不但應補實人數，更該爭取修改編制表，適度擴大員額，用於戰略人才的延攬，以經驗傳承。

其次是國防預算的增編。新政府在選舉期間訴求國防預算要達ＧＤＰ的三％，但是刻在立法院審查的總預算案看來，僅約一．八九％（三二一七億元），與前政府的規模相差無幾，如何在慎用預算的同時，展示防衛固守的方法與意志，這部分需要與人民做更多的對話。軍費不只是量的比較，更在質的考評，長期以來，美國對於台灣所提軍購清單的勾選，一向是賣方市場，川普政府上台後，出現若干契機，如何有能交涉，買到台灣真正需要、足以嚇阻的武器，政府要拿出超越前朝的績效。

雷根總統生前講過一句話很有道理，實力帶來和平（Peace Through Strength），大國如此，小國尤然；面對張牙舞爪的外患，台灣必須劍及履及，厚植更為多方位的硬實力、軟實力與巧實力。