鏗鏘集》重建這個國家

在台灣的這個國家，「中華民國」的名與實存在太多的問題。不只因為自一九四九年後，它只是殘餘的存在，虛構的存在，更是他者的存在。因為憲法和長久以來中國國民黨黨國體制奉承的意理是中國的，更因為自一九七一年，在聯合國被排除會員國家地位以後，世界普遍不承認，只以台灣認知這個在台灣的國家。認同的糾葛與識別的混淆重重。

台灣，大多數人自認是一個國家，即使「中華民國」論者也認為不屬於現在代表中國的中華人民共和國。但這個國家的共同體意識並未真正形成，自一九九六年總統直選以來，廿年間的政治改革之路仍未解開認同糾葛的牢結。中國國民黨的某種力量與中國共產黨眉來眼去，阻礙了台灣這個國家存在條件的鞏固。

蔡英文總統在國會過半多數的雙重政治力量，是政黨輪替執政以來，台灣政治改革、國家重建的最有條件時際，人民選擇了她，賦予民進黨及新興民主政黨力量，是期待新政權能改變長期在中國國民黨執政累積的弊病。新政權必須回應人民的期待，讓台灣這個國家真正成為台灣的國家，團結對新國家有期待的人們，形成人民的力量，向世界傳達、宣示終結「中華民國」與「中華人民共和國」的認同、識別糾葛與混淆。

中國人民早已在一九四九年以中華人民共和國為新國家，據占統治台灣的「中華民國」徒然以包含中國領土的憲法條款，造成的海峽兩岸兩國互相包含的謬誤，應確實改正。依附在台灣的「中華民國」應脫卸虛構、殘餘、他者的國家之貌，含納在台灣，成為新的台灣國家的元素。中國國民黨不只不當黨產應解決，也應去中國而轉化為台灣的新興政黨。

從戒嚴長時期的反共到民主化以後的親共、聯共，中國國民黨利用殖民台灣當做復興基地，到當做中國在台象徵，都只是圖謀外來政黨之私，徒然消耗超過半世紀時光。台灣是生活於這個國度的人們重建一個真實國家，並期待兩岸兩國互遞橄欖枝，不再相互耗損競逐軍備，開創一個和平新時代的時候了。

（作者李敏勇，詩人）