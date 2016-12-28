自由廣場》〈林保華專欄〉中國對川普深感畏懼

日前我在本欄說過，中國揚言要與美國打仗，要打就在新舊總統交接前，是美國最軟弱時候。不過中國不敢開戰，卻極盡挑釁之能事，以證明它是老大，滿足國人的虛榮心。最明顯的動作就是於南海鄰近菲律賓蘇比克灣的海域，在美國人眼鼻子底下，不顧他們的呼叫阻攔，盜走美國的無人潛航器。中國人為之亢奮。然而在川普怒嗆「我們不要了」以後，很快就乖乖送還美國。

接著，沉潛多時的中國航母「遼寧號」在一批艦艇護衛下，通過宮古海峽到西太平洋，但是不敢在西太平洋東航直趨美國關島，而是立即轉身沿著台灣東岸南下轉西往南海，以此「小動作」恐嚇川蔡通話的台灣。為了加強恐嚇的份量，「遼寧號」上載有十五架「殲十五」軍機。一般航母可載七十到一百架，中國以十五架來獻醜，澳門軍事研究員黃東質疑，機身編號疑有塗改痕跡，可能為了在架數灌水充數。艦隊從渤海啟航後的演練，也只有十二架。

這些行徑無法掩蓋中國的心虛。十二月中旬閉幕的中央經濟工作會議規定，明年增長目標六．五％，然而接著一週後中國媒體報導，習近平明確表示可以接受中國經濟成長率低於六．五％的底線。媒體美化這是習近平的「開放」心態，其實已經顯露對川普上台的貿易戰恐懼心理。

為了減弱川普對中國所產生的威脅，北京不但動用官媒對川普威脅利誘，還利用被滲透的境外媒體。十二月十六日香港《明報》中國版出現「中美新觀察」專欄，第一天的文章標題是「『聯俄』難度高．『制華』更虛渺」。對這樣重要的評論，竟然只署名「明報記者」，而沒有人名。我隨即留言這是北京的官方來稿。按照中國的行事手法，中國官方會將這類「黨文」交給《明報》老闆，老闆就交付手下發表，以中共觀點冒充《明報》的「客觀中立」。

大概因為我的質疑，第二天開始，「中美新觀察」作者就署名「余明中」（我就是明報就是中國）。除了週末，每天一篇，估計是中共智囊機構社科院奉命組織的寫作班子，為對付川普製造輿論。十二月二十三日標題是「勿把特朗普（川普）當普通商人」，是警告國人要認真對待，還醜化川普在二十多年前瀕臨破產時，找香港商人求救，他在中國的生意屢因碰壁而種下敵視的種子，以混淆視聽。二十六日一篇標題是「特朗普強硬對華具學術背景」，把嚴酷的中美對抗，描繪成學術爭論，以安撫不安的人心。

不論中國怎麼做，還是無法掩蓋紙老虎面對真老虎的畏懼心。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）