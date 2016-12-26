自由廣場》新種木馬「台灣可以撐幾天？」

◎ 李景焜

一旦兩岸開打，台灣可以撐幾天？

幾年來，這個問題在台灣常常被提起討論，甚至在立法院院會中也不只一次在不同時間、由不同立法委員提出質詢國防部長。

國防部整合評估室應用淨評估理論對於兩岸開打的各種狀況一定有分析報告和結論，但淨評估理論是針對各種不同的命題，再依據多維的主客觀條件來分析。如果拿這些分析報告來公開回答台灣可以撐幾天的問題，必然引起社會相當大的誤解，甚至會被有心人放大，並用來誤導國人。

最重要的是，這個失敗主義色彩濃厚的問題，其本質對於大眾不具意義，而且它本身就是用於突破我們心防的木馬。

長久以來，中國一直在營造他們可以輕易奪取台灣的氛圍，勝兵先勝求戰，如此先擊潰我方的民心士氣，再發動戰爭，就輕易取勝了。也就是說，這個問題若深植於台灣軍民心中，讓大家對國防產生疑慮，則全民的心防終會被失敗主義擊潰，此刻戰爭一被發動，台灣即便有外援，中國也可不費吹灰之力併吞台灣。

一般人不了解戰爭，容易被刻意誤導而造成整個國家全面性的恐慌。心防建設的重要性在此。但心防建設不能只用天馬行空的說詞來鼓舞人心，而是要有一套能說服人的論述，作為依據。長期研究戰爭的專業人員要建立這樣的論述不難，內容可以包括：決定戰爭勝負的因素複雜，不是比人員武器的多寡；人類的戰爭史對於以寡擊眾多例的佐證；台灣海峽的天然屏障；台灣在國防上的準備等。重點是，這一套論述必須要讓三軍各級指揮官乃至士兵都能理解並深信。同時論述也要利用各種管道以平實的方法在社會上傳播。

木馬已經進來了！且在全國的軍民心中越植越深。建立正確的國防論述並植於軍民之心，以去除這個木馬，是當務之急！當政者必須儘快拿出辦法。

（作者為科技業者，桃園市民）