自由談》看見希特勒，看不見毛澤東、蔣介石？

新竹私立光復中學校園，出現歷史老師及學生裝扮成希特勒及納粹黨徒畫面，直如群魔亂舞樣，引發各方嚴厲撻伐、譴責。

校園竟然看見希特勒及納粹黨徒群像，這是對歷史的無知，對人類重大苦難事件的無感，也是對他人遭遇巨痛的無情。

學生做了再大錯事，基於教育，應改正並原諒，但這也代表教育出了大錯，教師及學校不能用任何理由卸責，教育界也應反省，為何校園會出現把歷史罪惡虛無化、把極權暴行娛樂化、把專制組織英雄化的超離譜行徑？

娛樂化專制暴行，就會輕忽被暴行踐踏者的巨大苦痛，表演化反民主體制行徑，就會掩蓋不公不義的殘暴壓制。所幸，台灣社會具有深切的反省力，當校園出現希特勒及納粹，絕大部分人認為大錯特錯，該校及教師、總統府、教育部等也立即道歉譴責及做必要處置。

有人認為扮演希特勒及納粹也是言論自由，但是，言論自由須以人為本，抽離了人本，罪行歷史事實可以貶成一文不值、可肆無忌憚濫用的枝節，那麼，人又算老幾？言論自由將成為反噬民主自由的工具巨獸。

校園看見希特勒，知錯必改；但是，校園看見二二八屠殺事件等罪行的蔣介石銅像呢？到哪都看見紀念獨裁者的中正路、中正…。台灣人民很寬容，但還要沒原則、沒是非寬容到幾時？

還有，曾犯下文化大革命歷史巨惡的毛澤東，他的黨徒們仍一黨專政統治中國，台灣的統派政黨卻公然主張與其統一，台灣被崇拜毛澤東的黨徒、中共政權專制統治，這比校園仿冒希特勒的錯與惡，何止大千萬倍？

校園不容看見希特勒，但是，卻可以看見毛澤東、蔣介石，這算什麼？就引北島的詩「卑鄙是卑鄙者的通行證」做為結語！

（胡文輝）